Au 1984 du larbin rothschildien Macron, répondons par la Commune Universelle de notre humanité enfin réalisée !!

1871-2021 Vive la Commune Universelle !

Résistance 71

13 juillet 2021

Enfin le pouvoir usurpateur met bas le masque ! Les nazillons de service au service de la dictature marchande se montrent tels qu’ils sont et le peuple trahi pour la énième fois par les larbins pathétiques et criminels à qui il délègue son pouvoir depuis des siècles n’a plus de raison de mettre de gants avec la pourriture qui nous gouverne de l’extrême gauche à l’extrême droite de cette pitrerie étatique, 1000 fois vendue et rachetée par le capital qui la subjugue.

Nous le disons depuis début 2020 : la falsification et l’escroquerie de cette « pandémie COVID » ne sert qu’à mettre en place les rouages de la dictature technotronique. Ceci est une guerre biologique contre l’humanité, jusqu’à quand les laisserons-nous faire ? Quand assez est-il assez ?

Il n’y a pas de solutions au sein du système et ne saurait y en avoir !

A bas l’État ! A bas la marchandise ! A bas l’argent ! A bas le salariat ! Tout le reste n’est que pisser dans un violon !

L’heure est venue de reprendre la barre du bateau ivre…

Vive la Commune de notre humanité enfin réalisée !

