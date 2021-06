Le narratif SRAS-CoV-2 / COVID prend l’eau de toutes parts, l’oligarchie sauve les meubles… Restons concentrés sur l’essentiel… Il n’y a pas de solution au sein du système (Résistance 71)

Dans l’esprit de Cheval Fou…

Résistance 71

18 juin 2021

Cet essentiel en ce 18 juin est un Appel à la compréhension et à ne pas se laisser berner par ce qui se profile à l’horizon. Gardons la tête froide et analysons critiquement. Rappelons-nous toujours : Il n’y a pas de solution au sein du système et ne saurait y en avoir. Il y a un an en juin 2020 nous publiions ce texte testament politique en format PDF (merci Jo !)

Nous vous le remettons à (re)lire et (re)diffuser sans aucune modération, merci :

« Du chemin de la société vers son humanité réalisée » (Résistance 71)

Format PDF

Share this: Twitter

Facebook

Articles similaires