A pelles d’air et à pelles à la vie… tout simplement… Une Chronique de Rien

16 juin 2021

Superbe texte et réflexions de RIEN sur un futur proche aussi aléatoire que certain… si on laisse faire les raclures du pouvoir et du capital.

Il est temps de se prendre par la main et de bouger efficacement.

Dans l’esprit de Cheval Fou

Rien_A_Pelles_d_air (PDF)

