Lbry, Odysee : Cheval de Troy de la censure et de l’arnaque de la crypto-monnaie ?…

1er juin 2021

Depuis notre publication il y a 6 mois jour pour jour, le 1er décembre 2020 de cet article posant certaines questions, pour nous et pour bon nombre de lecteurs certes pertinentes, au sujet des plateformes de stockage et de diffusion de vidéos Odysee et Lbry : « Odysee (Lbry)… Une odyssée ou un cheval de Troy ? », deux de nos ordinateurs semblent être bannis de ces plateformes, alors que d’autres n’ont pas de problème de connexion. Depuis plusieurs semaines, le même type « d’erreur » s’affiche et rien ne change sur ces ordinateurs malgré le fait que nous suivions leurs conseils pour arranger la chose. Nous pensons donc qu’il s’agit d’une censure, ce dont nous nous foutons totalement soyons bien clairs là-dessus, mais nous pensons opportun maintenant de mentionner ce fait qui, si avéré comme nous le pensons, place ces deux plateformes sur le même piédestal censeur que leur soi-disant « ennemi » Youtube.

En rapport avec les questions que nous posons dans l’article sus-mentionné voici ce qu’affiche Lbry et Odysee lorsque nous nous connectons sur leur page de garde : un message apparaît disant : « The US gouvernement is atempting to destroy the cryptocurrency industry. Can you help ? Learn more and sign the petition. »

Traduction : « Le gouvernement des Etats-Unis essaie de détruire l’industrie de la crypto-monnaie. Pouvez-vous aider ? En savoir plus et signer la pétition (permalien inclus)« . Certains semblent voir certains de leurs intérêts menacés semble t’il. Une censure à plusieurs vitesses se dessine t’elle ?

A chacun de se faire son idée en gardant toujours présent à l’esprit le vieil adage disant que « Tout ce qui brille n’est pas or »… Loin s’en faut et ce en tout domaine…



Souriez !…

