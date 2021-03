Les Soulèvements de la Terre acte 2 les 10-11 avril 2021 à Rennes

Les Soulèvements de la Terre : Acte 2 10-11 avril 2021 à la Prévalaye

LSDT

29 mars 2021

CONTRE

le projet destructeur et imposé d’extension des infrastructures par les dirigeants du Stade Rennais Football Club à la Prévalaye. Ce projet de 3,5 hectares, soutenu par la majorité «sociale-écologiste» rennaise, détruirait des prairies naturelles et des jardins vivriers pour la construction de bureaux, parkings, de deux terrains de foot et d’une voie d’accès supplémentaire.

POUR

une réappropriation collective de la Prévalaye, de son paysage de bocage et sa vocation agricole historique. Pour une plus grande résilience alimentaire locale, la préservation des ressources en eau et en biodiversité, ainsi que le maintien d’usages patrimoniaux (jardins vivriers) sur notre territoire.

PROGRAMME

SAMEDI 10 AVRIL

10h – Manifestation fourches en main du mail F.Mitterrand jusqu’à la Prévalaye !

12h30 – Cantine à la Prévalaye

14h – Plantations sur les terres menacées, ateliers enfants (maquillage, bouture), balades naturalistes, discussion sur les luttes foncières et paysannes locales

DIMANCHE 11 AVRIL

9/10h – Accueil, petit-déjeuner puis plantations

11h – Grand tournoi de foot mixte

12h30 – Cantine à la Prévalaye

14h – Parcours musical pour les enfants, balades naturalistes, atelier de co-construction d’un contre projet pour la Prévalaye

Si vous voulez vous joindre à ce week-end, et que vous avez besoin d’infos, contactez nous ici : defense-prevalaye@riseup.net

Pour suivre les soulèvements de la terre :

site : lessoulevementsdelaterre.org

mail – lessoulevementsdelaterre@riseup.net

