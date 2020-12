Les 10 PDF les plus teléchargés sur Résistance 71 en 2020 + message de fin d’année…

… badge d’honneur !

Résistance 71

31 décembre 2020

Top 10 PDF lus sur Résistance 71 en 2020

1- Illégalité des amendes pour non port de masque

2- Manifeste pour la société des sociétés (Résistance 71)

3- Paulo Freire La pédagogie des opprimés

4- Un monde sans cancer, l’histoire du Laétrile, vitamine B17

5- Guerre de Classe, Guerre de l’avoir contre l’être

6- Francis Cousin : Bref manifeste pour un futur proche

7- Du chemin de la société vers son humanité réalisée (Résistance 71)

8- Dossier spécial CoV19 : ingénierie sociale et dictature technotronique

9- Masque : non au muselage sanitaire

10- Au sujet d’un 11 septembre nucléaire

« Deviens celui que tu es. »

~ Friedrich Nietzsche ~

2021 sera une année des plus décisives pour les peuples, une année de bascule d’un côté ou de l’autre de la tyrannie mondialiste marchande. Nous devons nous unir, cesser de jouer le jeu de la division oligarchique et cette union se fera sur une base de compréhension commune alors… LISEZ ! LISEZ ! LISEZ ! et partagez vos lectures autour de vous. Éteignez TV et radios et rallumez vos cerveaux et ceux de votre entourage engourdis voire zombifiés par la propagande systémique.

Depuis environ 4 ans, nous nous sommes librement et en toute gratuité réciproque associés avec Jo du blog JBL1960 pour construire ce qui est devenu aujourd’hui et au fil des ans, une bibliothèque PDF éclectique des plus uniques dans la blogosphère francophone. Vous trouverez sur nos pages respectives plus de 200 documents d’analyses critiques historiques, politiques et scientifiques en format PDF ; certains sont originaux, d’autres des traductions originales par nos soins, d’autres encore des reproductions de textes existants et vitaux à cette (r)évolution tangentielle et décisive qui s’en vient.

Dans l’hypothèse où nous ne publierions plus un PDF dans cet intervalle de temps, il faudrait à un lecteur assidu, lisant 1 PDF par jour, plus de 7 mois pour tout lire !…

Nous pensons que tout ce qui est publié sous forme écrite ou audio-visuelle, sous quelque forme de média que ce soit, fait partie intégrante du patrimoine de l’humanité et doit de ce fait, être disponible à tout moment et GRATUITEMENT à tout être humain désireux de se documenter, d’apprendre et d’évoluer et dans la langue de son choix. Il s’agit avant toute chose d’une démarche pédagogique transcendant cette phagocytose perpétuelle de l’information et de la culture par la tyrannie marchande. Jo et nous, sommes en parfaite symbiose sur ce fait et voyons la gratuité comme un des piliers de la société de demain, de cette société des sociétés faite d’associations volontaires et de confédération de communes libres et complémentaires dans leur diversité à l’échelle régionale, et planétaire ; et un des ces éléments fondateurs du lâcher prise qui devra se produire pour notre libération et émancipation finales.

Ainsi donc, questionnez, refusez, doutez, lisez, regardez, informez, partagez et diffusez le tout sans modération aucune. Botter le cul de la pensée unique du statu quo oligarchique est une condition sine qua non de notre future émancipation. Un monde libre ne peut l’être qu’en provenance d’esprits libres !

Dans l’esprit de Cheval Fou

Vive la Commune de notre humanité enfin réalisée !

F, S, L, J, C, E, B, T pour Résistance 71 vous disent :

A l’année prochaine, toujours plus éveillés, plus aptes, plus sensibles, plus complémentaires, plus compassionnés, pour mieux botter le cul à cette pétasse de tyrannie étatico-marchande dont la fin est proche !

