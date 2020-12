Réflexions sur le peuple en arme, la résistance et la rébellion… 3 textes en format PDF

Résistance 71

15 décembre 2020

~ !Libérez le compagnon de lutte, professeur, Jean-Bernard Fourtillan incarcéré contre son gré au goulag psychiatrique de la ripoublique ! ~

Les trois textes que nous avons publiés les 8 et 13 décembre courant dans un très beau PDF réalisé par Jo. L’accélération sans précédent dans l’époque moderne du passage de la « démocratie » marchande à son vrai visage de dictature marchande remet sur la table la question sans cesse posée et jamais élucidée du peuple en arme, de la résistance à la tyrannie et à la rébellion. Nous avons sélectionné et réunifié ces trois textes pour réfléchir sur ce sujet d’une actualité de plus en plus brûlante

Reflexions-sur-le-peuple-en-armes-la-resistance-et-la-rebellion-3 textes

unifiés en PDF

