Crise systémique cataclysmique et (r)évolution (Guerre de Classe)

6 novembre 2020



“Remplacer une force supérieure et plus chère par plusieurs forces inférieures et à bon marché, l’homme par la femme, l’adulte par l’adolescent et l’enfant, un Yankee par trois Chinois. Voilà autant de méthodes pour diminuer la demande de travail et en rendre l’offre surabondante, en un mot, pour fabriquer des surnuméraires…”

~ Marx, Le Capital – Livre premier, VII° section, Chapitre XXV ~

L’extrême gauche du Capital est le laboratoire de recherche du spectacle de la marchandise dans la totalité des mythologies modernistes qui fondent les totems et les tabous de la réification contemporaine obligatoire…

Ecolo-boboïsme du fétichisme de la marchandise…

Féminisme du fétichisme de la marchandise…

Homosexualisme du fétichisme de la marchandise…

Immigrationnisme du fétichisme de la marchandise…

Je suis un prolétaire réfractaire vers le communisme à venir…

Tu es un prolétaire réfractaire vers le communisme à venir…

Il est un prolétaire réfractaire vers le communisme à venir…

Nous sommes des prolétaires réfractaires vers le communisme à venir…

Vous êtes des prolétaires réfractaires vers le communisme à venir…

Ils sont les grands remplaceurs qui veulent nous voir disparaître pour que la dictature démocratique de la valeur d’échange demeure perpétuelle et que soit substitué aux tumultes de la joyeuse grève sauvage contre le salariat et l’État, le chaos contre-révolutionnaire infini de populations ternes et complètement soumises aux mille négoces de la réussite et du trafic……

Mais la crise cataclysmique de la domination achevée de la marchandise totalitaire va tous les liquider…

Vive la Guerre de classe du Prolétariat universel contre tous les mensonges étatiques du Coronavirus, contre toutes les manipulations terroristes du chaos spectaculaire de l’indistinction marchande, contre la religion du libre-échangisme des hommes marchandisés et contre tous les VRP gauchistes de la défense patronale et anti-prolétarienne du remplacisme pro-immigré !

Pour un Monde sans argent ni État, Vive la Commune universelle !

= = =

Il n’y a pas de solution au sein du système, n’y en a jamais eu et ne saurait y en avoir !

Comprendre et transformer sa réalité, le texte:

Paulo Freire, « La pédagogie des opprimés »

+

4 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir:

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être

Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Manifeste pour la Société des Sociétés

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie

