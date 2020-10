Résistance 71



17 octobre 2020

Pour la publication du 200ème PDF de notre bibliothèque (merci à Jo au passage pour toutes ces années de mise en page et son indéfectible enthousiasme à le faire…), nous avons décidé de le réserver à un texte millénaire, traduit dans des dizaines de langues et certainement un des joyaux de la pensée humaine : le « Tao Te King » de Lao Tseu dans la traduction du grand sinologue français Stanislas Julien dans sa version de 1842 et reprise en maintes occasions.

Le « Tao Te King », le livre de la Voie et de la Vertu est le type même d’ouvrage qui, une fois lu, demeure présent dans l’inconscient et dont la portée universelle travaille le lecteur au plus profond de lui-même. Nous parlons souvent de lâcher prise de la fausse réalité qui nous est imposée, le « Tao Te King » est un formidable outil pour pouvoir le faire.

Sans plus attendre, le texte. Bonne lecture à toutes et à tous.

Lao_Tseu_Tao_Te_King

PDF

Share this: Twitter

Facebook

Articles similaires