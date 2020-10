Ingénierie sociale et manipulation…

Le démon

Dans les jours où étaient nouvelles pour moi

Toutes les impressions de l’Être —

Et les regards des jeunes filles,

Et le bruissement des forêts,

Et le chant du rossignol la nuit, —

Où les hauts sentiments,

La liberté, la gloire et l’amour,

Et l’inspiration des arts

Troublaient mon sang si fort,

Un mauvais esprit vint me trouver en secret,

Ombrageant d’une mélancolie soudaine

Les heures d’espoirs et de plaisirs.

Ces rencontres étaient tristes :

Son sourire mystérieux,

Ses paroles cyniques,

Versaient un poison glacé dans mon âme.

Par ses mensonges perpétuels

Il bravait le destin ;

Il appelait illusion le Beau ;

Il méprisait l’inspiration ;

Il ne croyait ni en l’amour ni en la liberté —

Il regardait la vie en se moquant

Et rien dans la Nature ne trouvait grâce à ses yeux.

Alexandre Pouchkine, 1823

Share this: Twitter

Facebook

Articles similaires