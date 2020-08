Trêve estivale 2020 à bientôt et bonne lecture !

Résistance 71

1er août 2020

Vu l’importance de recharger les batteries, nous allons sacrifier à ce processus jusqu’à la première semaine de septembre. Nous resterons bien entendu à l’écoute et interviendrons si besoin est.

Essayer de trouver un semblant de quiétude est de plus en plus difficile dans une société parvenue à un niveau d’insanité sans doute jamais atteint. Comme le chat, ne dormons donc que d’un œil, restons vigilants et profitons de cette « trêve » pour toujours parfaire notre compréhension et analyse de notre réalité historique afin de mieux agir en conséquence et radicalement la transformer.

Pour ce faire, nous vous proposons quelques (re)lectures pour garder bon pied bon œil et rappeler qu’il n’y a pas de solution au sein du système et qu’il ne saurait y en avoir. Il est particulièrement essentiel de le comprendre si nous voulons avoir une chance de sortir de cette ineptie socio-politique criminelle totalement induite qui nous est imposée depuis bien trop longtemps.

Bonne lecture et à bientôt !

Du chemin de la société vers son humanité réalisée

(compilation de nos deux essais du Manifeste pour la société des sociétés)

Résistance71 l’essentiel de 2010 à 2020

Sans oublier :

Notre page Coronavirus, guerre contre l’humanité

et

Notre biblio de 189 PDF à télécharger gratuitement

Les articles de Résistance 71

(toutes nos publications depuis 2010)

