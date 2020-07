L’essentiel de Résistance 71 de 2010 à 2020 (PDF mis à jour de juillet 2020)

Résistance 71

7 juillet 2020

Jo nous avait fait un très beau PDF de l’essentiel de nos publications depuis 2010, elle vient de nous le mettre à jour en ce mois de juillet 2020, qu7elle en soit présentement remerciée.

Ce PDF sera, avec la compilation de nos deux essais spéciale 10ème anniversaire « Du chemin de la société vers son humanité réalisée », le parfait compagnon de lecture pour vos congés d’été afin de revenir plus aiguisés que jamais pour une rentrée qui devrait être des plus chaudes socialement et politiquement. Si nous voulons reprendre les commandes de nos vies et de notre destinée politico-sociale, nous devons penser et agir de manière critique, radicalement (dans son sens étymologique) et venir de plus en plus nombreux à cette conclusion: Il n’y a pas de solution au sein du système et ne peut y en avoir… Il nous faut donc penser et agir en conséquence et cesser de faire le jeu de grand cirque étatico-capitaliste exploiteur et oppresseur depuis bien trop de siècles maintenant.

Ce PDF de maintenant 158 pages couvre nos publications essentielles depuis le début des publications de Résistance 71 en juin 2010. Par sa lecture, vous développerez plus avant votre connaissance critique sur les sujets suivants:

La théorie et la pratique du « diviser pour mieux régner » oligarchique

Wikileaks et Julian Assange, qui sont-ils vraiment ?

La dissonance cognitive

La théorie neo-con du « choc des civilisations »

La reconquête de l’histoire

Le colonialisme et comment en venir à bout

Les 4 piliers de la résistance au Nouvel Ordre Mondial

Vaincre les processus artificiels de la domination

La guerre par procuration en Syrie (pourquoi ? qui est qui ? et qui y fait quoi ?)

La montée de l’empire chinois et son association avec l’empire anglo-américano-sioniste

Qui est Nicolas Hulot et où naviguent « les verts » ?

Soutien aux Gilets Jaunes

Textes de réflexion pour Gilets Jaunes

Le CoV19 et la dictature sanitaire provoquée du SRAS-CoV-2 produit de laboratoire

CoV19 : la guerre biologique de l’oligarchie contre l’humanité

CoV19 Big Pharma et la Fondation Rockefeller

CoV19, le déconfinement et l’opération psychologique PsyOp

Du chemin de la société vers son humanité achevée

Résistance71 l’essentiel de 2010 à 2020

(version PDF mise à jour de juillet 2020)

Bonne lecture !



des sociétés



pour notre humanité réalisée…

