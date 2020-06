Évolution vers la société des sociétés avec quelques textes choisis d’Elisée Reclus

Résistance 71

7 juin 2020

Suite à notre publication du PDF du texte phare d’Élisée Reclus « Évolution et révolution », Jo nous a réalisé une compilation de textes choisis de ce géographe anarchiste, grand ami d’un autre géographe, Pierre Kropotkine et autres grands penseurs anarchistes de la fin XIXe début XXème siècle.

« L’évolution et la révolution sont les deux actes successifs d’un même phénomène. » disait Reclus, elles sont la dynamique organique du changement universel que l’État et la dictature marchande ont mis de force entre parenthèse, même s’il est clair que ces deux entités sont en elles-mêmes des parties de l’évolution. Nous devons passer par le marasme de l’échec total de l’économie politique étatico-capitaliste pour nous émanciper finalement de la dictature et embrasser la société des sociétés dans sa réalisation pratique organique, ontologique.

Elisee_Reclus_textes_choisis (PDF)

A lire et diffuser sans modération

Share this: Twitter

Facebook

Articles similaires