Entretien de Frédéric Taddéï avec l’archéologue Jean-Paul Demoule sur la préhistoire du confinement (RT France)

15 mai 2020

Excellent entretien de Frédéric Taddeï sur « Interdit d’interdire, culture » (RT France) avec l’archéologue et ancien directeur de l’INRAP (Institut National de la Recherche en Archéologie Préventive), Jean-Paul Demoule que nos lecteurs connaissent bien puisque nous avons publié de larges extraits de ses recherches.

Jean-Paul Demoule, clastrien, a publié un bon nombre d’ouvrages dont:

« On a retrouvé l’histoire de France »,

« Les Gaulois », « Où sont passés les Indo-Européens ? », « Aux origines, l’archéologie » et très récemment « La préhistoire du confinement » (téléchargeable gratuitement en ligne) et un gros ouvrage sur « L’histoire des civilisations »

Entretien Taddeï / Demoule (52min) :

