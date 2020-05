Dictature technotronique… Révolution numérique et liberté (Paul Craig Roberts)

Ci-dessous notre traduction d’un des derniers Paul Craig Roberts en date et nos commentaires à l’avenant. Cet article, s’il possède un degré de pertinence, semble aussi fait pour entretenir les gens dans la peur et la résignation. Roberts dénonce certes, mais entretient un degré de résignation, jamais il ne propose un gramme de solution, si ce n’est occasionnellement d’aller voter pour un Bozo de service.

C’est la raison principale pour laquelle nous ne le traduisons plus, alors que nous l’avons introduit dans les médias alternatifs francophones il y a déjà près de 10 ans. Nous ne l’avions plus traduit depuis quelques années, cette traduction sera sans doute la dernière. Il faut ici remarquer une chose : tant dans les médias alternatifs anglophones que francophones (ceux que nous connaissons le mieux) et sans doute dans toute autre langue, tous ceux qui en “vivent” et parviennent à en tirer 3 francs six sous ne font qu’une chose : dénoncer, ce qui est déjà ça direz-vous, mais ils ne vont jamais jusqu’à proposer des solutions potentielles au marasme en cours. Informer est une chose mais à un moment donné, comme le disait si bien le grand historien Howard Zinn, “on ne peut pas être neutre dans un train en marche…” et donc il faut proposer aux gens qui s’éveillent grâce à l’info obtenue en ligne, n’en déplaise à Roberts qui balaie allègrement ce facteur sous le tapis, des pistes pour en sortir en tenant compte en permanence du bien commun et sans prendre de gants avec les ordures du pouvoir qui veulent nous assigner en esclavage technotronique, CoV19 et “guerre contre le terrorisme” aidant.

Roberts ne peut pas, ne veut pas, lâcher prise de ce système qui a été bon avec lui (ne fut-il pas secrétaire au trésor dans l’administration Reagan, en tant qu’“économiste” il a supervisé la merdasse des Reaganomics, il considère toujours Reagan, le cow-boy d’apparat hollywoodien, comme le “meilleur président des Etats-Unis”…), mais il le voit partir en sucette devant ses yeux fatigués et il est devenu cynique et nihiliste, alors que le seul remède positif au cynisme et au nihilisme est… l’Anarchie ! La réintégration du pouvoir dans le corps social et la viabilité des associations libres.

Roberts est perdu, d’autres seront gagnés…

E la nave va !

~ Résistance 71 ~

La révolution numérique est incompatible avec la liberté

Paul Craig Roberts

24 avril 2020

Source: https://www.informationclearinghouse.info/55102.htm

~ Traduit de l’anglais par Résistance 71 ~

Bien des personnes ont exprimé leurs préoccupations sur le fait que le coronavirus sera utilisé, comme le furent les attentats du 11 septembre 2001 et la supercherie de la “guerre contre la terreur” qui s’en est suivie, pour étendre plus avant l’état policier dystopique américain ; mais nous sommes condamnés par la révolution numérique à une existence contrôlée avec ou sans le 11 septembre et le CoV19. (NdT: oui dans un contexte étatico-capitaliste, non dans une société émancipée où la technologie sera l’outil de l’émancipation du travail aliéné et non pas la chose nous réduisant en esclavage planétaire…)

La révolution numérique fournit aux gouvernements et aux corporations une capacité illimitée et sans responsabilité pour espionner et contrôler les populations. Chaque mot, fait et geste des gens peut être tracé et un dossier de “crédit social” peut-être fabriqué pour chacun d’entre nous. La Chine a déjà un tel système de contrôle en place. Ceux dont les profils tombent hors des paramètres acceptables deviennent incapables, sont décrétés incapables de fonctionner dans la société “normale” et se retrouvent interdits de passeport, de permis de conduire, de travail et d’activités qui ne sont réservées qu’à ceux qui ont des notes de crédit social acceptables.

Il existe maintenant une technologie qui permet de créer des vidéos de gens qui profèrent des mots qu’ils n’ont en fait jamais prononcés. Ceci peut être utilisé pour ruiner la vie sociale de personnes sur les réseaux sociaux et de les faire abusivement condamner dans des procès tenant de la farce. La vie privée n’existe plus malgré toutes les “notes respectant la vie privée” que nous recevons constamment et les gens n’ont plus aucun contrôle sur leur personne (NdT: sauf ceux qui, depuis plus de 10 ans ont vu tout cela venir et ont refusé de jouer le jeu “social” en ligne truqué dès le départ… comme certains d’entre nous, pas tous malheureusement…). Même nos pensées non dites sont attaquées par des technologies de “lecture de la pensée”. Une fois que l’argent ne sera plus tangible et ne sera plus que virtuel, il sera possible de couper une personne de ses ressources financières à tout moment. L’indépendance financière s’arrêtera pour ceux qui n’obéissent pas. (NdT: ceci entraînera un réseau et un monde parallèle organisé, certes infiltrable, mais qui déjouera les plans des IA simplement en se maintenant hors de la grille, d’où ils auront été virés en première instance et auront appris à survire en dehors. La résilience et la créativité humaines sont incommensurables, la subtilité psychologique échappera toujours aux machines aussi raffinées qu’elles deviennent…)

Le résultat de la révolution numérique est complètement différent de la croyance naïve que l’internet a ouvert une liberté de communication qui assurerait la liberté. Quelle farce cette croyance est devenue. (NdT: et pourtant, sans l’internet, jamais il n’y aurait eu cette émergence de connaissances révélées sur les turpitudes false-flag et falsifications historiques etc perpétrées par le système étatico-capitaliste… L’internet a échappé à ses créateurs et est devenu une menace pour l’élite auto-proclamée, il a fait son boulot. Ne pouvant plus vraiment le contrôler ni le supprimer vu les revenus générés, Bezos ‘Amazon” n’est-il pas vanté comme l’homme le plus riche du monde maintenant, où serait-il sans l’internet ?… ils l’ont pourri et corrompu comme tout ce que touche le fric et le capitalisme. Comment s’exprimerait Roberts sans l’internet, qui l’entendrait ?…)

Les entreprises médiatiques des réseaux sociaux s’engagent elles-mêmes dans la censure d’explications étiquetées “théories du complot”, qui diffèrent des explications officielles ou permises ou qui utilisent des mots jugés “offensants” pour certains groupes privilégiés par le système. La vérité elle-même est devenue “théorie du complot” (NdT rappelons-nous de la phrase culte de G. Orwell dans son “1984”: “Dans un monde de mensonge et de tromperie, dire la vérité est un acte révolutionnaire”…). L’histoire factuelle est inacceptable pour la politique identitaire et est remplacée par une histoire falsifiée comme celle du Projet 1619 du New York Times.

Il est certes vrai que l’endoctrination fasse partie du développement culturel et que chaque période historique a dû lutter pour la vérité. Il y a toujours eu des intérêts dont les agendas étaient servis par le mensonge. (NdT: ce sont les mêmes au fil du temps…) Mais pour ceux qui étaient déterminés, il fut possible de défier et d’exposer mensonges et supercheries. Cette possibilité est ce qui est extirpée par cette révolution numérique. (NdT: en référence à notre note plus haut, nous ne sommes pas d’accord avec Roberts, on en revient toujours à la même chose: toute cette fange ne peut se produire qu’avec notre consentement tacite ou volontaire… Il suffit de dire NON !… ASSEZ ! ¡YA BASTA! comme ce fut dit ailleurs en 1994… Si nous nous dressons, unis, et traçons une ligne dans le sable et ne bougeons plus, il en sera fini de leur tyrannie… Vouloir c’est pouvoir ! Qui ose gagne !… Encore faut-il décider de le faire individuellement et collectivement.)

La technologie dépeinte par G. Orwell dans son roman dystopique “1984” est déjà dépassée (NdT: et il avait écrit ça en 1948 quand même, il y a 72 ans…). Nous attendons le regroupement des intérêts de l’élite dans un agenda de leadership. Tous les outils dont a besoin Big Brother / Grand Frère attendent son arrivée. (NdT: Roberts semble l’attendre également, le ton employé le laisse penser…)

Les jeunes nés dans cette révolution numérique ne connaissent rien d’autre. Ils sont si impliqués avec leurs gadgets électroniques et leurs apps si indispensables et ils sont si heureux dans leur auto-isolation virtuelle que la liberté pour eux ne veut plus dire que la capacité de pousser des boutons pour faire venir des images et du spectacle non stop. On ne pourra pas prendre leur liberté. Celle-ci les a déjà quitté. En fait, ils ne l’ont jamais connue ni elle ni ses requis.

Tous ces grands techniciens qui ont créé les instruments numériques de l’oppression sont fiers de leur contribution à la création d’un état policier dystopique. Ces idiots se pavanant sont les petites mains de l’état policier. (NdT: d’accord avec Roberts là-dessus)

Il y a quelques années, j’ai lu une nouvelle de science fiction au sujet d’un père et d’une mère qui étaient très préoccupés alors que leur fils arrivait en âge d’être testé. Ils étaient membres d’un groupe de gens qui avaient survécus à la technologie de la mise en esclavage globale. Pour empêcher que cela ne se reproduise, tester les jeunes fut institutionnalisé afin de programmer pour l’extermination (NdT: encore ! même les gens qui “échappent” continuent à “exterminer” perpétuant l’éternel recommencement de l’ignorance ?…) ceux dont l’intelligence et l’aptitude seraient susceptibles de ramener la tyrannie technologique. Dans leur forme de société, toutes les formes de création humaines n’étaient pas permises. Une société si arrogante qu’elle jouerait à être dieu était inacceptable. (NdT: une société parvenue à ce stade serait au-delà de tout cela et aurait accepté la technologie comme un outil d’émancipation du travail et des relations sociales aliénés induites par une société pyramidale devenue obsolète et ayant été reléguée aux poubelles de l’histoire… Celle présentée dans cette nouvelle, telle que l’a comprise Roberts, est une société retombée dans une forme d’obscurantisme totalitaire. La technologie ne nous est pas antagoniste, elle nous est complémentaire, elle émane de nous et nous facilitera grandement la vie dans un contexte de société des sociétés à pouvoir non-coercitif, émancipée de l’aliénation induite du pouvoir et de la relation sociale marchande depuis quelques 5000 ans et vouée à disparaître.)

= = =

Il n’y a pas de solution au sein du système, n’y en a jamais eu et ne saurait y en avoir !

Comprendre et transformer sa réalité, le texte:

Paulo Freire, « La pédagogie des opprimés »

+

4 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir:

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être

Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Manifeste pour la Société des Sociétés

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie



…penseurs, donc réfractaires !

