Coin lecture spécial confinement coronavirus 5ème fournée : dénoncer les falsifications scientifiques et le lavage de cerveaux en règle…

Résistance 71

25 avril 2020

1ère fournée

2ème fournée

3ème fournée

4ème fournée

Notre dossier « Coin lecture spécial confinement coronavirus »

Une fois de plus, et dans la continuité de ce que nous avons précédemment entrepris en cette période de confinement sous loi martiale médicale dans une crise CoV19 fabriquée à des fins de contrôle planétaire planifié, continuons à feuilleter le sages de la pensée critique, qui seule à terme, nous permettra d’en venir à l’ultime action critique : comprendre notre réalité pour finalement la transformer en reléguant État, marchandise, argent, salariat et pouvoir coercitif au musée de l’histoire humaine.

Nous vous proposons aujourd’hui de (re)découvrir les multiples supercheries scientifiques que nous avons documentées sur ce blog depuis 10 ans et que nous avons compilé en format PDF avec la grande aide de Jo et aussi quelques lectures pour permettre de mieux changer de cap dans notre pensée en sortant des dogmes se voulant si établis.

A lire et diffuser sans aucune modération. Sortons de la torpeur intellectuelle inculquée du berceau à la tombe. Comprenons notre réalité afin de pouvoir agir sur elle et la transformer radicalement en atteignant enfin notre humanité achevée.

Cette « crise CoV19 » nous en offre sans doute une des toutes dernières possibilités avant la mise en place de la grille de contrôle de la dictature technotronique planifiée de longue date par une oligarchie élitiste, anti-naturelle, eugéniste et criminelle.

Bonne lecture !

Share this: Twitter

Facebook

Articles similaires