Réflexions sur la perversité du Conseil National de l’Ordre des Médecins à la botte de Big Pharma et ses pressions pour l’adoption de 11 vaccins et… du confinement total au coronavirus…

Le conseil national de l’ordre des médecins de Big Pharma a fait pression sur le conseil d’Etat pour qu’il impose les 11 vaccins aux adjuvants aluminium en 2019 et fait à nouveau pression sur le conseil d’Etat pour qu’il impose le confinement total de la population française avec la force armée en instaurant une loi martiale en 2020

24 mars 2020

Le conseil national de l’ordre des médecins de Big Pharma veut imposer les militaires qui mutilent les français (voir manifestations des gilets jaunes https://www.mediapart.fr/journal/france/061218/gilets-jaunes-ces-manifestants-blesses-ou-mutiles-par-la-riposte-policiere) plutôt que d’ouvrir de nouveaux hôpitaux

l’Etat donne 45 milliards d’euros aux multinationales https://www.liberation.fr/france/2020/03/17/l-etat-tire-un-cheque-de-45-milliards-pour-les-entreprises_1782026, 46 milliards d’euros au budget de l’armée https://fr.wikipedia.org/wiki/Budget_de_l%27%C3%89tat_fran%C3%A7ais_en_2020, mais à peine plus d’1 milliards pour le budget de la santé et les hôpitaux https://fr.wikipedia.org/wiki/Budget_de_l%27%C3%89tat_fran%C3%A7ais_en_2020

le conseil national de l’ordre des médecin ne dit rien à ce sujet, ce qui montre leur hypocrisie.

Les militaires français recevront 12.000 nouveaux fusils d’assaut HK-416 (remplaçant du Famas), dont le nombre dans les forces s’élèvera à 41.300 d’ici fin 2020.

https://www.bfmtv.com/economie/budget-2020-le-ministere-des-armees-beneficie-de-la-plus-forte-hausse-1775099.html

L’État compte débourser 300 milliards d’euros pour rénover les équipements de l’armée jusqu’en 2022 https://www.lci.fr/france/l-etat-compte-debourser-300-milliards-d-euros-pour-renover-l-equipement-de-l-armee-budget-sentinelle-barkhane-2078167.html

Rappel concernant les règles de confidentialité de YouTube, une filiale de Google

FR

https://www.youtube.com/watch?v=U-5i-XNkXeQ

Les gilets jaunes mutilés manifestent contre les violences policières

Voilà, l’ordre nationale des médecins non seulement a fait pression sur le conseil d’Etat en 2019 pour qu’il impose les 11 vaccins en aluminium obligatoire pour les nourrissons, mais maintenant, font pression sur le conseil d’Etat en 2020, pour qu’ils imposent le confinement totale de la population française avec l’aide de l’armée.

Donc ils préfèrent que le budget de l’Etat reste toujours à l’armée avec plus de 46 milliards d’euros, plutôt que de réclamer plus d’argent pour les hôpitaux qui n’ont eux que 1 milliards d’euros annuel, donc hypocrisie, l’ordre nationale des médecins soutient plus le budget militaire que le budget santé, puisqu’ils réclament la loi martiale de confinement de population, au lieu de plus de budget pour les hôpitaux.

Le conseil national de l’ordre des médecins le même qui a attaqué en justice le médecin Henri Joyeux pour critiquer les vaccins en aluminium, veulent un confinement totale de la population française Et veulent imposer les 11 vaccins en aluminium à la population

effets secondaires des vaccins en aluminium http://initiativecitoyenne.be/article-les-taux-d-aluminium-des-vaccins-sont-dommageables-ouvrons-les-yeux-122357725.html

Ils utilisent leur profession médicale pour imposer le totalitarisme totale de la population française (vaccination aluminium de masse et confinement totale de masse avec loi martiale ):

Citation de l’article FranceTv (avec un troll au pseudo autoritaire pour appuyer l’article) des propos de l’ordre national des médecins lobbyfés par Big Pharma qui a déjà imposé les 11 vaccins en aluminium pour les nourrissons en 2019:

« Devant le Conseil d’Etat, l’avocat du syndicat Jeunes Médecins a demandé la suppression de l’autorisation de sortie pour une activité physique individuelle, un couvre-feu national, une réduction drastique des transports en commun et la fermeture des marchés. »

L’avocat du Conseil national de l’ordre des médecins s’est adressé au président de la section contentieux du Conseil d’Etat : « Aujourd’hui vous pouvez sauver des vies ! Vous pouvez aider le gouvernement à prendre la bonne décision maintenant ! »

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-devant-le-conseil-d-etat-des-syndicats-de-soignants-reclament-un-confinement-total-en-france_3879513.html

l’ordre nationale des médecins voulaient même faire pression sur le conseil d’Etat pour que les gens soient interdits de sortir pour faire des courses, et qu’ils reçoivent à la place, les OGM pesticides nourriture radioactive radiative du TAFTA, CETA, JEFTA, MERCOSUR fournis par drônes de l’Etat lobbyfié par les multinationales des OGM et des pesticides https://www.alterinfo.net/Les-multinationales-des-pesticides-Bayer-Monsanto-Dow-Dupont-Chemchina-Syngenta-etc-augmentent-leurs-profits-grace-au_a153779.html qui vous casseront la tête en vous tombant dessus https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/drones-explosion-des-incidents-recenses-en-2016-739530.html

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/pourquoi-gouvernement-et-conseil-d-etat-rejettent-l-idee-d-un-confinement-total_2121653.html

Ce qui montre leur hypocrisie c’est qu’au lieu de demander la fin de la loi Touraine votée depuis 2015 qui visait à réduire énormément la dépense réservée aux hôpitaux et de réduire le nombre des hôpitaux

https://www.lagazettedescommunes.com/619846/sur-la-fermeture-des-hopitaux-emmanuel-macron-joue-sur-les-mots/

https://www.humanite.fr/hopitaux-de-proximite-la-loi-les-reduit-aux-soins-de-premier-secours-614687, et donc de réclamer plus du fric pour ouvrir plus d’hôpitaux, et d’arrêter de donner du fric au service militaire universel de Macron qui coute des millards d’euros https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/03/18/emmanuel-macron-propose-le-retablissement-d-un-service-national-d-un-mois-obligatoire_5096848_4854003.html, les médecins de Big Pharma réclament un confinement total de la population.

L’ordre nationale des médecins ne s’oppose pas non plus au TAFTA qui en France, réclame la fin des hôpitaux publics parce que cela concurrence de façon déloyale les hôpitaux privées des multinationales

http://convergencesp37.over-blog.com/2016/04/assises-du-service-public-le-tafta-contre-l-hopital-public.html

L’ordre nationale des médecins ne s’oppose pas à la loi Bachelot qui vise à la suppression des hôpitaux publics car les hôpitaux publics sont considérés comme une menace pour le profit des cliniques privées

http://www.jean-luc-melenchon.fr/arguments/l%E2%80%99hopital-public-en-danger/

L’ordre nationale des médecins ne s’oppose pas à ce que la France réduise de 13% les frais de dépense de santé publique

https://www.em-consulte.com/en/article/297783

L’ordre nationale des médecins ne dit rien quand l’Etat cesse de donner de l’argent aux hôpitaux publics :

« Un syndicat révèle que l’État a mis au régime forcé l’hôpital Camille-Guérin, privé de 4 millions d’euros cette année. » Le syndicat ne redoute pas tant cette restriction budgétaire imposée par la loi de finances de la Sécurité sociale 2013, et ce malgré « une croissance et une hausse de l’activité »,que les conséquences induites par cette amputation faite au budget.

« On craint un plan social déguisé »

« Ça se fait sur le dos du personnel. La direction a pris des mesures pour tenir le budget mais les conséquences sont terribles sur le personnel soignant et la qualité des soins. On n’a plus les budgets pour fonctionner correctement.

https://www.lanouvellerepublique.fr/chatellerault/le-budget-de-l-hopital-ampute-de-4-millions

La fermeture des hôpitaux de proximité a déjà commencé :

« Ils s’étaient déjà rassemblés pour manifester leur opposition au projet de fermeturede 472 lits à la fin 2016 de l’hôpital Adelaïde-Hautval (ex Charles-Richet). Aussi pour défendre les maisons de retraite du Cèdre bleu (230 lits) à Sarcelles et Jacques-Achard (80 lits) à Marly-la-Ville. Samedi matin, le collectif de défense de l’hôpital, la CGT de l’établissement et le Front de gauche ont défilé pour la première fois en ville.

Plus de deux cents personnes ont ainsi remonté les rues de Villiers-le-Bel, depuis la gare jusqu’à l’hôpital.

« On n’arrêtera pas cette bataille tant qu’on n’aura pas obtenu un moratoire pour ouvrir la discussion », ont indiqué le chef de file du collectif, Henri Cukierman et Martine Da Luz, secrétaire de la CGT de l’établissement. Quelques jours plus tôt, le député-maire de Gonesse, Jean-Pierre Blazy (PS) avait essuyé un refus de ce moratoire, signé de la ministre de la Santé Marisol Touraine.

Parmi les manifestants, des élus de Villiers-le-Bel, Gonesse et Marly-la-Ville portaient leur écharpe. « Il faut défendre le service public pour protéger nos aînés… », a insisté le conseiller régional Jean-Michel Ruiz (Front de gauche).

Dider Vaillant (PS), ancien maire de Villiers-le-Bel, 1er vice-président de la communauté d’agglomération Roissy-Pays de France qui fut président du conseil de surveillance de l’hôpital pendant 15 ans, a fait part de son expérience personnelle : « C’est ici que mon père, victime d’un grave AVC (accident vasculaire cérébral), a été le mieux pris en charge pendant deux ans », a-t-il confié. Christian Peruti, secrétaire CGT de l’hôpital de Gonesse, a livré ses craintes, en cas de fermeture d’Adelaïde-Hauteval que certains des 750 salariés soient reclassés à Gonesse au détriment de personnel en contrat précaire.

Le Dr Prudhommes, urgentiste à Bobigny en Seine-Saint-Denis a évoqué le risque plus global d’un « accueil des personnes âgées à deux vitesses dans des établissements privés, 1 000 € plus cher par mois que dans les hôpitaux publics fermés les uns après-les autres ». Un rendez-vous avec la ministre de la Santé va être demandé dans les jours qui viennent. » http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/villiers-le-bel-95400/ils-ont-defile-contre-la-fermeture-de-l-hopital-de-villiers-le-bel-30-04-2016-5757521.php

Donc voilà l’ordre nationale des médecins au lieu de réclamer la fin des lois (Bachelot, Touraine) qui imposent la restruction budgétaire alloués aux hôpitaux publics la fermeture des hôpitaux de proximité, demandent à la place le confinement totale de la population.

Hypocrisie quand tu nous tiens. Et l’ordre nationale des médecins de Big Pharma ne font aucune remarque sur le fait qu’en cette période, le fric alloué au budget militaire français ( plus de 46 milliards d’euros https://fr.wikipedia.org/wiki/Budget_de_l%27%C3%89tat_fran%C3%A7ais_en_2020 est largement supérieure au budget de santé français ( A peine plus de 1 milliards d’euros https://fr.wikipedia.org/wiki/Budget_de_l%27%C3%89tat_fran%C3%A7ais_en_2020.

Pourquoi les médecins de Big Pharma ne font pas de remarque sur le fait qu’il y a plus de fric pour les militaires que pour les milieux hospitaliers ? 45 milliards d’euros de différence, c’est énorme tout de même.

En ne faisant aucune remarque sur la différence de budget alloué au militaire et au milieu hospitalier, on voit donc que l’ordre nationale des médecins de Big Pharma préfèrent les militaires aux hôpitaux puisqu’ils disent qu’ils veulent la loi martiale militaire de confinement totale de population au lieu de réclamer plus de fric pour ouvrir plus d’hôpitaux.

Hypocrisie quand tu nous tiens

la réponse du conseil d’Etat sera ce soir.

Espérons que la population française ne se laissera pas confiner totalement dans leurs logements, comme les coqs en cages.

Ou alors, ils devront renier leurs ancêtres gaulois à 100%

Après que en 2019, sous la pression de l’ordre nationale des médecins, le conseil d’Etat a validé 11 vaccins en aluminium toxique pour les français https://www.midilibre.fr/2019/05/07/le-conseil-detat-valide-11-vaccins-obligatoires-et-meme-ceux-avec-de-laluminium,8185802.php

Agnès Buzyn refuse de reconnaître la nocivité de l’aluminium dans les vaccins

https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/22338-Vaccins-Agnes-Buzyn-rappelle-l-innocuite-adjuvants

En 2012, avant la nomination Yves Lévi mari de la ministre de la ministre de la santé Agnès Buzyn à la tête de INSERM en 2014, l’INSERM avait reconnu à l’année 2012 la nocivité de l’aluminium dans les vaccins:

« Le sel d’aluminium présent dans la composition des vaccins pourrait avoir des effets néfastes pour la santé. Le métal s’accumulerait dans le système nerveux central et pourrait être à l’origine d’une maladie rare : la myofasciite à macropages provoquant des douleurs musculaires parfois intenses, des troubles cognitifs, une fatigue profonde …

A l’Inserm, Romain Gherardi, chercheur Inserm au sein de l’unité 955 « Institut Mondor de recherche biomédicale (IRMB) » travaille sur ce sujet depuis plusieurs années. »

http://presse.inserm.fr/la-presence-de-sels-daluminium-dans-les-vaccins-constitue-t-elle-un-danger/5840/

en 2010, l’INSERM avait reconnu le lien entre le vaccin à l’aluminium et l’autisme

https://adventuresinautism.blogspot.fr/2010/06/vaccine-aluminum-associated-with-brain.html

Un scientifique de l’Inserm en 2013 avait déclaré dans cette vidéo https://youtu.be/6ltgXNV9rDU, que l’aluminium dans les vaccins restait accumulé dans les cellules immunitaires car il est très bio-persistant, et n’était éliminé par l’organisme dans les urines comme les laboratoires le prétendent, et causait des lésions chroniques, myofasciite à macrophages, et atteignait le cerveau.

Il déclare que chez les patients, ils ont détecté plusieurs années des particules d’aluminium d’origine vaccinale dans les cellules immunitaires qu’on appelle macrophages au site d’injection intramusculaire du vaccin, et que chez certains patients, les particules d’aluminium restaient présents dans les cellules immunitaires de très nombreuses années.

Il déclare (à partir de source 1: 46 https://youtu.be/6ltgXNV9rDU, que les aluminiums présents dans les vaccins et restants dans les cellules musculaires après l’injection causent un syndrome associant des douleurs musculaires et articulaires chroniques, une fatigue chronique profonde, inexpliquée, des troubles de l’attention et de la mémoire et du sommeil

Les scientifiques de l’Inserm de 2013 avaient également fait des tests avec des souris avec des vaccins à l’aluminium (à partir de source 2:51) le scientifique de l’Inserm de 2013 a déclaré que l’aluminium atteignait la rate et le cerveau de la souris, et ses dépôts d’aluminium étaient augmentés dans le cerveau jusqu’à 1 an après l’injection intra-musculaire.

En quelques minutes, en quelques heures dit le scientifique de l’Inserm , après l’injection du vaccin à l’aluminium, les particules d’aluminium sont captés par les macrophages (les cellules immunitaires), une autre partie des particules d’aluminium vont rester sur place à l’intérieur des cellules musculaires du lieu d’interjection pendant des années, une autre partie des particules d’aluminium vont aller dans le cerveau et dans le système lymphatique.

L’agence nationale du médicament a refusé de donner une subvention à ce scientifique de l’Inserm de 2013 pour qu’il puisse continuer ses recherches sur les effets secondaires du vaccin à l’aluminium ( source 4:12[ https://youtu.be/6ltgXNV9rDU]url: https://youtu.be/6ltgXNV9rDU)

Un an après qu’un scientifique de l’INSERM a dénoncé les effets secondaires de l’aluminium des vaccins en 2013, Yves Lévi celui qui nie les effets secondaires de l’aluminium dans les vaccins a été nommé patron de l’INSERM en 2014

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2014/06/26/yves-levy-patron-de-l-inserm_4443887_1650684.html

« Pendant ce temps, les médias évoquent sans rougir « l’indépendance de l’INSERM » [3] à présent sous la coupe du mari du ministre de la santé depuis 2014 https://www.lemonde.fr/sciences/article/2014/06/26/yves-levy-patron-de-l-inserm_4443887_1650684.html qui renie toutes les études de l’INSERM précédentes sur les vaccins pour donner du crédit à cette note de synthèse censée faire taire les opposants à l’obligation vaccinale. De qui se moque-t-on ?

Comment ils ont détruit la réputation que l’INSERM se forgeait depuis 1964 !

Le premier argument avancé par l’INSERM de 2018 pour défendre les 11 vaccins à l’aluminium est celui de l’efficacité :

Ils protègeraient les enfants contre la maladie à 90%…

Cela laisse (au moins) 10% de risques, pour une pratique qui n’est pas anodine !

Rien de neuf ici : cet argument a déjà été avancé et réfuté [4].

L’INSERM reconnaît que « des effets indésirables mineurs sont communs à tous les vaccins injectables ».

https://www.msn.com/fr-fr/health/other/les-11-vaccins-obligatoires-sont-s-c3-bbrs-rappelle-linserm/ar-BBH0VgG

Il est question de douleurs musculaires ou articulaires, de fièvre, de rougeurs et de gonflements… ainsi que des cas d’allergies graves et imprévisibles qui nécessitent un traitement d’urgence.

Au passage, les « experts indépendants » (hum…) de l’INSERM réaffirment qu’il n’existe aucun lien entre l’autisme et le vaccin contre la rougeole.

Leur preuve n’a rien de scientifique, dans la mesure où aucune étude sérieuse n’a été conduite pour vérifier l’innocence du vaccin. C’est l’absence de lien avéré qui sert d’argument, ce qui ne constitue en rien une preuve !

Les médias s’empressent de souligner que l’auteur de l’étude qui suggérait un lien entre autisme et vaccin contre la rougeole a été radié de l’ordre des médecins britanniques et son article rétracté…

On ne saura pas s’il s’agissait d’une fraude scientifique, ou d’une découverte qui dérangeait des intérêts trop puissants ?

Les mêmes conclusions hâtives sont tirées concernant le lien entre sclérose en plaques et vaccination contre l’hépatite B. Bien sûr, personne ne donne aucun détail sur les études qui permettraient d’« éliminer tout lien » de causalité entre vaccination et sclérose en plaques. On n’en saura pas plus.

L’aluminium, un adjuvant « inoffensif » ???

L’INSERM n’hésite pas à se discréditer pour protéger le projet gouvernemental.

Dans leur note, les chercheurs de l’Institut affirment sans ciller que l’aluminium utilisé dans les vaccins pour irriter le système immunitaire et augmenter la production d’anticorps – est TOTALEMENT INOFFENSIF.

Si nos défenses immunitaires lancent une contre-offensive dès qu’elles détectent de l’aluminium… comment l’INSERM peut-il déclarer l’aluminium inoffensif ???

Là encore, on est loin du raisonnement scientifique…https://www.alterinfo.net/Inserm-l-institut-publique-de-la-sante-est-sous-la-coupe-du-mari-du-ministre-de-la-sante-et-veulent-les-11-vaccins-a-l_a136026.html

Voilà qu’en 2020, l’ordre nationale des médecins veulent mettre la pression sur le conseil d’Etat pour enlever toutes nos libertés fondamentales restantes sous le prétexte fallacieux de sauver des vies

S’ils voulaient sauver des vies, ils n’imposeraient pas des vaccins en aluminium avec autres adjuvants dangereux pour les nourrissons, et ils demanderaient la fin de la loi Touraine votée en 2015 qui a lancé la fermeture des hôpitaux sous prétexte de réduire les dépenses publiques. Or on a vu que en 2018, Macron n’a pas hésité à jeter des milliards d’euros supplémentaires pour le service militaire obligatoire, ce qui montre que l’ordre nationale des médecins n’a rien contre le fait que l’argent qui devait être pour les hôpitaux est à la place pour les multinationales militaires françaises.

On voit donc que l’ordre nationale des médecins est plus favorable au service militaire qu’au service hospitalier, dont ils sont censés pourtant être les représentants.

Donc pétition pour la fin de la loi du groupement hospitalier de Touraine qui continue encore et toujours avec le soutien de l’ordre nationale des médecins de continuer à supprimer des hôpitaux

« Pharma Papers » : les millions dépensés par les labos pharmaceutiques pour influencer médecins et députés

les laboratoires les plus dépensiers en matière de lobbying (Sanofi et MSD) les confortables profits engrangés par les laboratoires pharmaceutiques sur le dos des systèmes de sécurité sociale, et les énormes moyens d’influence déployés pour préserver ces profits.

https://multinationales.org/Pharma-Papers-les-millions-depenses-par-les-labos-pharmaceutiques-pour

Pharma : les manoeuvres des labos pour influencer les médecins

Les laboratoires pharmaceutiques déploient parfois les grands moyens pour séduire les médecins et les inciter à prescrire certains médicaments.

https://www.allodocteurs.fr/se-soigner/politique-sante/lobby/pharma-les-manoeuvres-des-labos-pour-influencer-les-medecins_24303.html

Quand les laboratoires pharmaceutiques gâtent les médecins

Les laboratoires pharmaceutiques ont dépensé plus de 245 millions d’euros en cadeaux et plus encore au travers de quelque 230.000 contrats avec des professionnels de santé, surtout des médecin

https://www.allodocteurs.fr/se-soigner/medicaments/quand-les-laboratoires-pharmaceutiques-gatent-les-medecins_8543.html

Le lobbying des laboratoires pharmaceutiques s’intensifie en Europe

Les 10 groupes les plus dépensiers consacrent plus de 15 millions d’euros par an en lobbying auprès de l’UE

https://www.lepoint.fr/editos-du-point/anne-jeanblanc/le-lobbying-des-laboratoires-pharmaceutiques-s-intensifie-en-europe-20-05-2019-2313754_57.php

Les laboratoires pharmaceutiques qui arrosent le plus les médecins… et les médecins les plus arrosés

https://www.capital.fr/economie-politique/les-laboratoires-pharmaceutiques-qui-arrosent-le-plus-les-medecins-et-les-medecins-les-plus-arroses-1020396

Le lobbying pharmaceutique représenterait 14 millions de liens d’intérêt avec divers professionnels de santé

Ils ont, pour cela, dépensé trois milliards et demi d’euros depuis 2012. Cadeaux, nuits d’hôtel, formations : une vaste étude journalistique le dévoile. l’industrie du médicament inonde à la fois certains professionnels de santé et certains décideurs politique. Les journalistes ont épluché un site déjà existant, celui de Transparence-Santé, hébergé par le Ministère de la santé, qui recense théoriquement tous les « cadeaux » octroyés par les laboratoires aux professionnels. Il peut s’agir de nuits d’hôtels au moment d’un colloque, de repas, de transports mais aussi de formations organisées par des médecins. Tout cela repose sur une déclaration des laboratoires qui doivent théoriquement signaler ces liens d’intérêt.

Par exemple, sur cinq endocrinologues qui ont soutenu la nouvelle formule du Levothyrox dans une Tribune du Monde en décembre dernier, quatre ont des liens d’intérêts avec le laboratoire Merck.

Depuis 2012 les laboratoires pharmaceutiques semblent avoir tissé 14 millions de liens d’intérêts avec divers professionnels de santé. Le tout pour plus de 3 milliards et demi d’euros,

https://www.franceculture.fr/emissions/journal-de-8-h/journal-de-8h-du-mardi-13-novembre-2018

Lobbies pharmaceutiques et Commission européenne : l’amour fou

https://www.lefigaro.fr/vox/politique/2015/09/06/31001-20150906ARTFIG00028-lobbies-pharmaceutiques-et-commission-europeenne-l-amour-fou.php

Un pédiatre suspendu pour avoir voulu soigner l’autisme par homéopathie

Le docteur Grandgeorge, pédiatre dans le Var, a été condamné par l’Ordre des médecins à trois mois d’interdiction d’exercer ses fonctions pour avoir fait la promotion d’un traitement homéopathique pour soigner l’autisme.

https://www.francetvinfo.fr/sante/soigner/un-pediatre-suspendu-pour-avoir-voulu-soigner-l-autisme-par-homeopathie_3733059.html

Le professeur Henri Joyeux qui réclamait des vaccins sans aluminium sans adjuvants chimiques ou métaux lourds a été radié par l’ordre nationale des médecins

https://professeur-joyeux.com/dtp/

https://www.lemonde.fr/societe/article/2016/07/09/vaccination-henri-joyeux-radie-par-l-ordre-des-medecins_4966962_3224.html

Le Pr Philippe Even a été radié de l’Ordre des médecins, a-t-on appris le 13 décembre, pour des propos tenus dans son dernier livre en septembre 2015, dans lequel il dénonce la collusion entre les laboratoires et certains médecins « leaders d’opinion ».

Le Pr Even s’était déjà vu reprocher, avec le Pr Bernard Debré, « un manque de confraternité » en 2014 qui lui avait valu une sanction d’un an d’interdiction d’exercer la médecine dont six mois avec sursis par la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’Ordre des médecins. Dans leur Guide des médicaments, ils s’en prenaient aux traitements par désensibilisation (introduction à petites doses de l’allergène, ndlr), accusant les praticiens de cette spécialité de l’allergie, d’être des « gourous » ou des « marchands d’illusion ». Ils fustigeaient aussi l’usage des statines. https://www.lanutrition.fr/les-news/le-pr-philippe-even-a-ete-radie-de-lordre-des-medecins

100 médecins de l’ordre nationale des médecins réclament la fin du remboursement de l’homéopathie

https://94.citoyens.com/2019/proces-en-diffamation-le-debat-sur-lhomeopathie-sinvite-au-tribunal-de-creteil,13-06-2019.html

Pierre Dukan, médecin et inventeur d’une méthode controversée pour maigrir, a été définitivement radié de l’Ordre national des médecins.

https://lasocietesolidaireetdurable.com/2014/02/03/dukan-inventeur-de-la-methode-pour-maigrir-radie-de-lordre-des-medecins/

Jean Pierre Raveneau radié de l’ordre des pharmaciens pour dire que 80% des maladies se soignent grâce aux plantes https://www.20minutes.fr/sante/1751351-20151215-paris-an-ferme-requis-contre-herboriste-pretendait-combattre-sida

Marie-Noëlle médecin de méthodes naturelles radié de l’ordre nationale des médecins Marie-Noëlle Rives s’est engagée dans d’autres activités, autour des thérapies du bien-être. Phytothérapie, aromathérapie, oligothérapie notamment… Rien qui ne relève de l’exercice de la médecine. Elle y veille. Mais cela lui permet d’attendre. Et de tenir. https://www.sudouest.fr/2012/04/21/le-medecin-radie-ne-veut-pas-baisser-les-bras-694279-2277.php

24 médecins radiés de l’ordre nationale des médecins en 2015

https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/16672-Affaire-Henri-Joyeux-24-medecins-radies-de-l-Ordre-en-2015

43 médecins radiés de l’ordre nationale des médecins en 11 ans

https://www.lejournaldumedecin.com/actualite/43-medecins-radies-de-l-ordre-en-onze-ans/article-normal-28043.html?cookie_check=1584890976

Un nutrionniste radié par l’ordre nationale des médecins

https://www.francetvinfo.fr/societe/justice/le-nutritionniste-jean-michel-cohen-interdit-d-exercer-la-medecine-pendant-un-an-confirme-le-conseil-d-etat_2101885.html

Depuis plusieurs années, les condamnations menés par l’ordre des pharmaciens contre les herboristes et pharmaciens donnant des conseils de santé naturel se multiplient :

•Jean-Pierre Raveneau, docteur en pharmacie, de l’herboristerie de la place de Clichy, condamné à un an de prison avec sursis en 2016.

•Nicole Sabardeil, propriétaire de l’herboristerie de la rue Saint-André-des-Arts, condamnée à 2000€ d’amende et trois mois de prison avec sursis.

•En 2013, c’était Michel Pierre, depuis cinquante ans à la tête de l’herboristerie du Palais Royal à Paris, qui était poursuivi par l’Ordre des pharmaciens et condamné en appel.

À chaque fois, sous prétexte de vouloir protéger le grand public, l’Ordre des Pharmaciens agit pour protéger ses privilèges.

En France, on continue de nous bourrer de médicaments chimiques au lieu de nous orienter sur des solutions naturelles et sans danger.

Et pourtant, il suffit de regarder de l’autre côté de la frontière pour voir qu’il est possible de faire autrement.

Les Belges, les Allemands, les Suisses peuvent se procurer librement des plantes médicinales dans leurs herboristeries. Là, on prend le temps de leur expliquer les effets thérapeutiques des plantes. On leur recommande les meilleures préparations. On leur indique les précautions d’usage.

Car, dans ces pays, il existe un diplôme officiel d’herboriste. On assiste même à un vrai renouveau de la profession : de nombreux emplois sont créés et c’est tout le monde qui en profite.

En France, on nous prive des bienfaits des médecines naturelles

Pendant ce temps, en France, on continue de nous priver des bienfaits des plantes médicinales :

•Seules 148 plantes sont en vente libre en dehors des pharmacies.

•Aucun conseil ne peut vous être donné si vous achetez vos plantes ailleurs que dans une officine.

•La France ne compte plus que 15 herboristeries contre 23.000 pharmacies.

•Le diplôme d’herboriste a été supprimé par le régime de Vichy il y a 77 ans !

La France est un des pays les plus riches du monde pour sa flore, grâce à la diversité de ses terroirs et de ses climats. Nous sommes aussi le pays de l’herboristerie, avec une connaissance des vertus des plantes qui remonte aux druides celtiques, aux Romains, en passant par les monastères du Moyen-Âge et toutes les traditions locales de guérisseurs.

Ce patrimoine gigantesque et irremplaçable, transmis à travers des centaines de générations, semblait perdu depuis les années 60 où nous sommes entrés dans le consumérisme et le monopole de la médecine dite « scientifique » mais qui est surtout « chimique » !!!!

https://www.alterinfo.net/Petition-pour-le-retour-du-metier-d-herboriste-Le-certificat-d-herboriste-a-ete-supprime-le-11-septembre-1941-par-le_a142931.html

http://initiativecitoyenne.be/2016/02/un-herboriste-victime-d-une-chasse-aux-sorcieres-mais-des-milliers-de-medecins-qui-desinforment-mortellement-sur-les-vaccins-laisses

Corruption des médecins https://neuroleptiques.wordpress.com/2011/03/10/la-corruption-des-medecins/

les laboratoires pharmaceutiques qui « inventent des maladies ».

https://www.entreprendre.fr/un-medecin-denonce-les-laboratoires-pharmaceutiques/

Il faut dire non au confinement totale voulu par les médecins achetés par Big Pharma: La sédentarité et le manque de Soleil et le manque d’oxygénation imposé par l’ordre nationale des médecins est un danger pour notre santé :

– 6 raisons pour laquelle le sport à l’extérieur à l’air pur et au Soleil est meilleur que le sport à l’intérieur du logement sans soleil voir plus https://www.huffingtonpost.fr/2016/06/03/raisons-faire-sport-exterieur_n_10279920.html

– L’exposition au Soleil est vitale pour notre santé

La vitamine D est produite dans votre peau sous l’effet du soleil, et plus précisément sous l’action des rayons ultraviolets. Dans les pays du Nord de l’Europe, 75 % de la population souffre d’une carence en vitamine D pendant l’hiver.

Or, manquer de vitamine D a des effets graves. Cette vitamine joue un rôle essentiel dans la régulation du métabolisme phosphocalcique (indispensable au bon fonctionnement musculaire, intestinal, neurologique et à la minéralisation des os) ; elle est aussi fortement impliquée dans la synthèse de l’insuline par le pancréas. Enfin, elle exerce des fonctions physiologiques de type hormonal sécostéroïde en exerçant de multiples effets sur l’expression des gènes.

En effet, la vitamine D influence plus de 3000 gènes dans le corps dont, par exemple, les gènes qui contrôlent la lutte contre les infections, et qui produisent plus de 200 peptides anti-microbiens.

Et ce n’est pas tout !

Les études scientifiques ont établi un lien incontestable entre le taux de vitamine D et l’état de santé :

Selon une méta-analyse de 18 études en double aveugle randomisées, un taux élevé de vitamine D dans le sang réduit le taux de mortalité toutes causes confondues [1]. Une étude en double-aveugle, ou double insu, est une étude où des personnes suivent un traitement ou un placebo (faux médicament), sans que ni leur médecin, ni elles-mêmes, ne sachent si elles reçoivent le traitement ou le placebo.

Une étude récente a montré que le nombre de décès au Canada pourrait être réduit de 37 000 annuellement, soit 16 % des décès du pays, si la population avait un taux de vitamine D plus éléve [2].

Une étude réalisée en commun par les universités de Graz (Autriche) et Heidelberg (Allemagne) est arrivée à des conclusions similaires, en février 2009 : 3200 hommes et femmes de 62 ans en moyenne ont été observés sur une période de sept années. 740 sont décédés entre temps. Parmi les personnes décédées, elles étaient deux fois plus nombreuses à avoir un taux de vitamine D réduit, qu’un taux de vitamine D élevé.

Grâce à ses effets bénéfiques sur le système immunitaire, la vitamine D pourrait avoir un puissant effet de protection contre le cancer. Les chercheurs sur le cancer de l’hôpital Mount-Sinai de Toronto (Canada) ont comparé les habitudes alimentaires de 760 femmes ayant le cancer du sein à un groupe de 1135 personnes en bonne santé. Ils ont constaté que les personnes ayant un bon taux de vitamine D avaient 24 % de risques en moins de tomber malade. Des résultats similaires ont été observés pour le cancer de la prostate et du colon.

Les chercheurs de l’Institut du Coeur de Kansas City (USA) ont également démontré un effet protecteur de la vitamine D sur le coeur et les artères. En décembre 2008, ils ont évalué les données concernant plus de 10 000 personnes test, sur une durée de dix-sept ans. Il s’est révélé qu’un taux réduit de vitamine D dans le sang doublait le risque d’infarctus. Une cause possible de cet effet protecteur est la capacité de la vitamine D à diminuer la pression sanguine. https://www.alterinfo.net/Pourquoi-tant-d-hostilite-contre-les-medecines-naturelles_a67207.html

Choisir l’exercice en extérieur est un excellent moyen de récolter un peu de vitamine D supplémentaire. En plus, c’est gratuit! Une étude de 2011 suggère que l’exercice en extérieur est peut-être la raison pour laquelle le taux de vitamine D est plus élevé chez les férus d’exercice.

Selon Everyday Health, cela pourrait notamment aider ceux qui ont quelques kilos en trop, vu que les personnes en surpoids ont presque deux fois moins de chances d’avoir un taux suffisant de vitamine D.

https://www.huffingtonpost.fr/2016/06/03/raisons-faire-sport-exterieur_n_10279920.html

– La sédentarité et le manque de Soleil et le manque d’oxygénation imposé par l’ordre nationale des médecins est un danger pour notre santé :

-Faire du sport, absolument, mais le faire DEHORS !

S’entraîner en plein air c’est indispensable pour la santé.

Le Dr Jacques Fricker, nutritionniste à l’hôpital Bichat, invité sur France Inter cette semaine, le confirmait en conclusion de ses conseils nutritifs : « Faire du sport, absolument, oui, mais le faire DEHORS ! »

Le corps profite mieux d’un exercice cardio-vasculaire réalisé dehors qu’en salle, il est scientifiquement aberrant de courir sur un tapis quand on peut profiter de circuits en plein air.

L’oxygénation élimine les toxines et augmente de 70% votre perte de poids. L’oxygène favorise l’absorption des nutriments stimulants le métabolisme, l’oxygène favorise la combustion des gras, l’oxygène élimine les toxines qui favorisent l’engraissement, les corps gras se combinent à l’oxygène pour être éliminés lors de la respiration, l’oxygène réduit le niveau de stress et diminue la production d’hormones favorisant l’accumulation de corps gras dans l’organisme https://www.lartdegarderlaforme.com/2014/04/15/pourquoi-il-faut-sentrainer-dehors/

– 7 bienfaits de la lumière du soleil

1) Fortifier les os

Sous l’effet des UVB, certaines cellules de la peau réagissent,, synthétisant de la vitamine D (cholécalciférol, ergocalciférol), essentielle pour fixer à la fois le calcium et le phosphore. Celle-ci prévient le rachitisme, ainsi que l’ostéoporose chez les personnes âgées, et favorise la croissance des enfants. En moyenne, sur l’année, 15 à 30 minutes d’exposition quotidienne suffisent.

2) Réguler l’horloge interne

Le plus puissant des synchronisateurs du rythme biologique est la lumière, nos yeux transmettant ce signal vers le cerveau qui commande notamment la sécrétion d’hormones spécifiques. Le fonctionnement de l’organisme (veille/sommeil, température, hormones, mémoire…) est ainsi soumis à un rythme biologique calé sur un cycle d’une journée de plus ou moins 24 heures. L’horloge interne – située dans les noyaux suprachiasmatiques du cerveau – est donc resynchronisée en permanence sur ce cycle précis.

3) Synchroniser son sommeil

La lumière perçue par la rétine est transmise directement aux noyaux suprachiasmatiques du cerveau qui relaient l’information jusqu’à une petite glande, l’épiphyse. Celle-ci sécrète en fin de journée la mélatonine, une hormone qui facilite l’endormissement. La luminosité extérieure peut stimuler ou diminuer sa production. L’exposition à la lumière, le soir, retarde la production de mélatonine, et donc l’endormissement. Une exposition lumineuse le matin va, au contraire, avancer l’horloge.

4) Améliorer le moral

En 1984, le psychiatre américain Norman Rosenthal a démontré le lien entre lumière et dépression. Depuis, des travaux ont postulé que cette action stimulante sur le moral agissait par l’intermédiaire de la sérotonine, un neurotransmetteur intervenant dans la régulation de l’humeur, du sommeil et de l’appétit. Le recours à la luminothérapie contre la dépression saisonnière a été validé en 2005.

5) Diminuer l’hyperactivité

Le manque d’intensité lumineuse pourrait expliquer un tiers des cas de troubles de l’attention et de l’hyperactivité (TDAH) chez l’enfant et jusqu’à 57 % chez l’adulte, selon les chercheurs du Research Institute Brainclinics (Pays-Bas). En effet, les cartes de prévalence du TDAH et celles de l’intensité solaire mesurée dans dix pays concordent. Les gens bénéficiant d’une haute intensité lumineuse seraient comme « protégées », grâce à de meilleurs rythmes de sommeil.

6) Mieux apprendre

La lumière constitue un stimulant puissant pour l’éveil et la cognition. Son impact sur les régions cérébrales nécessaires à la réalisation d’une tâche cognitive dépend de la couleur spécifique de la lumière reçue plus d’une heure auparavant. Selon l’université de Liège et l’Inserm. Une exposition préalable à une lumière orange aide à mieux réaliser une tâche qu’une lumière bleue, celle des ordinateurs notamment. Et ce par le photopigment (la mélanopsine) des noyaux suprachiasmatiques qui reçoit la lumière réagit différemment selon la couleur de celle-ci.

7) Soigner les maladies de la peau

Oui, la lumière soigne (photothérapie)

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/7-bienfaits-de-la-lumiere-du-soleil_19492

– Rester assis 7 heures par jour en moyenne augmente le risque de développer une maladie cardiovasculaire de manière significative.

– Selon l’Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité (Onaps), le seul fait d’être assis plus de trois heures par jour est déjà responsable de 3,8 % des décès, toutes causes confondues et quel que soit le niveau d’activité physique en parallèle! Le problème est que ce seuil des trois heures assis est largement dépassé et ne cesse de croître: chez les quadragénaires, le temps passé sans bouge

Pour compenser les seuls effets délétères de la sédentarité, il faut avoir au moins 1h30 à 2 heures d’activité physique par jour.» Et à cette sédentarité peut venir s’ajouter le problème de l’inactivité: selon l’OMS, en dessous de 150 minutes d’activité physique hebdomadaire modérée (soit 30 min par jour, cinq jours par semaine) ou de 75 min d’activité physique intense (25 min trois jours par semaine), on est considéré comme inactif. Rester debout toute la journée sans marcher augmente les problèmes de circulation veineuse. La sédentarité, comme facteur de risque collectif, est passée devant le tabagisme car elle touche davantage de monde. Le fait d’être sédentaire augmente les facteurs de risque cardiovasculaires classiques, comme le surpoids, le diabète, l’hypertension artérielle, les dyslipidémies», poursuit le Pr Galinier.

Fait inquiétant, «la jeune génération est à haut risque car le temps d’activité sportive a fortement régressé ces dernières années. Il y a davantage d’enfants qui ne font rien, la facilité étant d’allumer la télévision, un écran d’ordinateur et pire, de grignoter dans le même temps». Conséquence: seulement un tiers des adolescents de 11 à 17 ans pratique au moins 60 minutes par jour d’activité physique comme le recommande l’OMS à cet âge. Pour le Pr Carré, «ceci est confirmé par la baisse de la capacité physique, meilleur marqueur d’espérance de vie en bonne santé, des collégiens. C’est d’autant plus dommage que l’activité physique n’est pas une perte de temps, au contraire: toutes les études retrouvent une relation positive entre niveau d’activité physique et qualité des résultats scolaires».

Valoriser le sport auprès des enfants et des jeunes adultes

Les solutions? «Pousser les enfants à sortir en allant à pied à l’école, en sortant les trottinettes ou les patins pour aller chercher le pain, etc. S’inspirer de pays d’Europe du Nord où en classe de primaire, des pauses de “gigotage” sont officiellement prévues à intervalles réguliers: pendant quelques minutes, les enfants sont invités à se lever de leur chaise et à courir, sauter, etc. Enfin, il y a urgence à arrêter de glorifier le corps de mannequins anorexiques au profit de celui de sportives, pour motiver les jeunes», propose le Pr Carré.

«Autre problème: celui des études très prenantes (comme celles de médecine) qui font qu’en entrant en faculté 90 % des étudiants qui faisaient du sport auparavant n’en font plus du tout jusqu’à la fin de leurs études. C’est inacceptable.» Il serait pourtant possible d’intégrer le sport aux études comme cela se fait par exemple dans certaines écoles d’ingénieur (notamment à l’Institut national des sports appliqués, ou Insa): le sport y est valorisé et, pour preuve, des sportifs de haut niveau comme François Gabart ou Armel Le Cleac’h – deux marins d’exception – ont pu mener compétitions et études de front.

» LIRE AUSSI – Vivre à côté d’une installation sportive est bon pour la ligne

«Chacun d’entre nous a son avenir dans les mains (pour le tabac, l’alimentation) et dans les pieds, pour l’activité physique. Atteindre les niveaux d’activité physique recommandés est plus facile qu’on pourrait le croire car cette activité inclut tous les mouvements de la vie quotidienne, y compris ceux effectués lors des activités domestiques, de loisirs, de bricolage, de jardinage, de travail, etc. Le temps passé pour se rendre au travail doit être utilisé pour compenser le temps passé derrière les écrans. De même, se lever de sa chaise à raison de cinq minutes toutes les trente minutes pour se mettre debout ou marcher, est utile. Il est enfin possible de mixer différentes activités pour atteindre le niveau recommandé», rappelle le Pr Galinier. https://www.sciencesetavenir.fr/sante/7-bienfaits-de-la-lumiere-du-soleil_19492

– Faire du sport dans la nature (dans un parc naturel ou aire naturel) est meilleur pour la santé : l’air frais de dehors peut en décupler l’effet. Une étude menée en 2009 par l’université de Rochester a montré que 20 minutes passées dehors suffisaient à vous donner autant d’énergie qu’une tasse de café, rapporte le Telegraph.

Une petite étude menée par l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign a montré que des enfants atteints d’un trouble du déficit de l’attention arrivaient mieux à se concentrer après une promenade de 20 minutes dans un parc qu’après s’être baladés dans les rues d’une ville ou du quartier. Air frais, soleil, paysage, espace ouvert… De nombreux aspects de l’extérieur peuvent donner envie d’être plus actif,

https://www.huffingtonpost.fr/2016/06/03/raisons-faire-sport-exterieur_n_10279920.html



