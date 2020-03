Falsification scientifique: Les attentats nucléaires du 11 septembre 2001 et le rapport du NIST

Atomisation des tours…

2 mars 2020

Dans l’histoire récente, il y a un avant et un après 11 septembre 2001.

Depuis cette date, l’oligarchie transnationale a fait rentrer le monde dans dans cette vaste escroquerie planétaire de la « guerre contre le terrorisme » où l’on sait depuis des lustres maintenant (et en France depuis les « Commentaires sur la société du spectacle » de Guy Debord en 1988), que l’État est le terrorisme, confirmé depuis par la mise au grand jour de l’Opération Gladio « Stay Behind » de l’OTAN, qui a maintenant été remplacé par un Gladio 2.0 qui a commencé quelques années avant les attentats du 11 septembre, au moment de la création par les services actions des renseignement yankees (CIA), britanniques (MI6) et pakistanais (SIS) d’une armée mercenaire, financée par l’Arabie Saoudite ayant pris pour non « La Base » ou en arabe « Al Qaïda ».

Ce réseau fut la couverture des attentats du 11 septembre perpétrés par l’état profond américain et ses complices des basses œuvres israéliens.



Vitrification de la roche…

Les attentats du 11 septembre furent un attentat à l’arme nucléaire au WTC de New York et en cela le rapport de la « version officielle » du NIST est une totale falsification scientifique dont la preuve est faite dans les documents que nous avons traduits et publiés en septembre 2014…

Nous vous les représentons ci-dessous, bonne lecture et diffusez sans modération !…

Au sujet d’un 11 septembre nucléaire

Version PDF



Vitrification…

