Des PDF pour comprendre et exposer les supercheries maintenant l’escroquerie étatico-capitaliste en place…

« Qui contrôle le passé contrôle le futur, qui contrôle le présent contrôle le passé… » (George Orwell, « 1984 »)

Résistance 71

2 février 2020

Ci-dessous, nous vous avons mis quelques importants PDF tirés de notre bibliothèque, concernant les supercheries historiques, politiques et scientifiques mises en place pour maintenir fonctionnel le pouvoir coercitif et oppresseur étatico-capitaliste. Il est important de mettre ces supercheries au grand jour et de reprendre en main le cours de notre histoire. Pour ce faire, encore faut-il les connaître et de ce fait, être capable de les déconstruire et de les exposer de manière la plus large possible pour la compréhension du plus grand nombre.

Comprenons que ces supercheries font parties intégrantes de notre réalité, celle-là même que nous devons comprendre, intégrer, avant que de pouvoir la changer depuis sa racine (radicalement) et entrer dans une ère de l’émancipation totale de cette double escroquerie étatique et marchande.

A lire et à diffuser sans aucune modération:

Exposer les supercheries narratives historiques:

Exposer les supercheries politiques:

Exposer les supercheries scientifiques et technologiques :



Qui ose gagne…

