L’abdication institutionnalisée… Voter ou l’acquiescement à notre mise en esclavage… (James Corbett)

« Si voter changeait quoi que ce soit…

ce serait interdit depuis longtemps. »

~ Emma Goldman ~

Résistance 71

30 janvier 2020

Excellente vidéo analyse du toujours excellent Canadien James Corbett du CorbettReport.com sur l’ineptie, la futilité et la complicité criminelle de cette activité si « importante » qu’est le vote. Corbett* nous rappelle que « voter c’est abdiquer », que voter c’est être complice du système, s’y soumettre, acquiescer à son usurpation du pouvoir et son autorité despotique sur nous ; que le simple fait de voter vous rend complice de cette supercherie qui nous mène toujours et encore pieds et poings liées à l’abattoir.

Il n’y a pas de solutions au sein du système, n’y en a jamais eu et ne saurait y en avoir. Il n’y a qu’illusion démocratique !

Boycott du vote ! A bas l’État, la marchandise, l’argent et le salariat ! Pour que resplendisse la société des sociétés, celle des associations libres émancipées de la tyrannie marchande et du pouvoir coercitif de la division induite.

(*) Nous suivons les analyses de Corbett depuis environ 2007. Il analyse et diffuse une information alternative, en anglais, sous forme essentiellement de podcasts et de vidéos. Corbett, professeur de l’enseignement secondaire de formation, est un des très rares analystes alternatifs qui non seulement s’est amélioré et étoffé au fil du temps, mais qui est resté constant dans ses dires et analyses, qui n’a jamais oscillé, ne s’est jamais vendu ni n’a succombé au miroir aux alouettes marchand qu’est devenu l’alternatif pour beaucoup de ses participants. James Corbett est une référence de l’info alternative et a gagné au fil des années le respect d’une audience de plus en plus considérable.

