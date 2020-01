3ème guerre mondiale: Assassinat du Gen. Soleimani par Trump… La France offre sa bidasserie aux Yanks comme bouclier humain… (Press TV)

Que va maintenant faire Micronus 1er ? L’Iran vient de tirer des dizaines de missiles balistiques sur deux bases yankees en Irak…

Toute cette clique de politicards ne sont que des traîtres au peuple !

Les banquiers et l’oligarchie veulent cette guerre, c’est aux peuples de la refuser haut et fort ! Non à la guerre ! A bas l’État, à bas la marchandise, à bas l’argent, à bas le salariat ! Pour que vive les communes libres des associations libres ! Qui peut encore croire qu’il y a une quelconque solution au sein du système ?…

Micronus représente vraiment le degré zéro du larbinisme patenté, à gerber !

~ Résistance 71 ~

MAJ 8 janvier 10h28: Il y aurait au moins 80 soldats américains tués et des centaines de blessés. Des militaires britanniques ont aussi été victimes de l’attaque massive iranienne aux missiles sur la base yankee de Aïn Al-Asad en Irak… Source Press TV, omerta dans les merdias yanks. Le Pentagone a confirmé l’attaque. Aucun missile anti-aérien américain n’a apparemment été tiré.

Irak: Paris offre ses soldats à Trump en guise de boucliers humains

Press TV

7 janvier 2020

À peine quelques heures après l’attentat terroriste américain de vendredi qui a coûté la vie à Qassem Soleimani, Mike Pompeo est apparu à l’antenne de Fox News pour reprocher à la France, à la Grande-Bretagne et à l’Allemagne de « ne pas avoir été utiles », ou en d’autres termes de ne pas avoir apporté leur soutien plein et entier à l’opération terroriste contre le commandant iranien. Deux jours plus tard, le président français Emmanuel Macron s’est précipité sur le téléphone, et ce, au mépris total des intérêts de la France et des Français, pour appeler Donald Trump et lui faire part de « l’entière solidarité » de la France « avec les alliés » dans la guerre totale que les Américains ont déclenchée contre l’Iran.

La France n’a pas l’intention de réduire ses effectifs en Irak pour le moment, a déclaré mardi 7 janvier une source auprès du gouvernement français, citée par Reuters.

La ministre des Forces armées, Florence Parly, a déclaré sur Twitter qu’étant donné les événements de Bagdad, la France avait déjà renforcé la sécurité de ses 160 soldats stationnés en Irak.

Dans la foulée, le chef de la diplomatie française a demandé à l’Iran de ne pas chercher à riposter à l’assassinat du commandant en chef de la Force Qods du Corps des gardiens de la Révolution islamique.

Tout en soutenant l’acte terroriste des États-Unis, Jean-Yves Le Drian a prôné le recours à la diplomatie pour régler les tensions entre l’Iran et les États-Unis.

« Il faut que la partie iranienne renonce à des ripostes et des représailles, mais qu’on ouvre aussi des négociations, que l’Iran revienne dans l’accord nucléaire de Vienne et que la négociation sur la stabilité régionale puisse se mettre en œuvre », a déclaré Jean-Yves Le Drian, cité par l’AFP.

« La situation est très grave : il y a un enchaînement d’escalade qui devient extrêmement préoccupant et qui peut amener à une situation de conflit », a déclaré le chef de la diplomatie française sur BFM TV. « Mais personne ne veut la guerre », a-t-il ajouté.

« La position de la France est une volonté d’aboutir à une désescalade et de faire en sorte que les mauvaises décisions qui ont été prises de part et d’autre puissent être gommées par une volonté de négociation », a-t-il encore affirmé.

Jean-Yves Le Drian a déclaré qu’il y avait encore une place pour la diplomatie. « La seule condition, c’est que les deux s’engagent dans un processus de négociations pour permettre la stabilité régionale », a déclaré le ministre français des Affaires étrangères.

Mise à Jour du 8 janvier 2020 à 10h38:

Communiqué du CGRI iranien suite au bombardement massif de la base américaine d’Aïn al-Asad dans l’ouest de l’Irak:

1- Toute nouvelle bêtise déclenchera une riposte encore plus violente et plus douloureuse.

2- Nous mettons en garde tous les gouvernements alliés des États-Unis qui ont mis des bases à la disposition de l’armée terroriste américaine : vous serez pris pour cible si l’Amérique se sert de votre territoire pour attaquer la RII.

3- Le CGRI ne considère pas le régime israélien étranger à l’acte criminel des États-Unis.

4- Nous conseillons au peuple américain de rappeler ses soldats de la région pour ne pas permettre que la vie de davantage de soldats US soit perdue et surtout pour que davantage de dégâts et de pertes ne lui soient infligés par des prises de décision d’un régime américain impopulaire. »

