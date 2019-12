Le front de la grève: recensement des caisses de grève

Ancrer la lutte dans la durée ; recensement des caisses de grève

13 décembre 2019

« Ça ne sert à rien que je fasse grève, je ne bloque rien »… Avec celle-ci, il y a mille raisons pour lesquelles on peut ne pas souhaiter se mettre en grève. Pendant ce temps, les secteurs à forte capacité de blocage sont en première ligne : visibles, stigmatisés, et portant par ailleurs le poids financier de la grève. Financer les caisses de grève des secteurs mobilisés permet d’ancrer la lutte dans la durée, seule perspective à même de contrer les assauts dirigés contre tous et toutes. Faites nous passer vos infos pour la région parisienne ! (sur paris-luttes-infos@riseup.net )

Il est parfois compliqué de faire grève seul, ou pour plein d’autres raisons on peut ne pas le souhaiter. Par exemple, on peut sentir que sa capacité de blocage est assez réduite, ou pour diverses raisons la mise en grève est compliquée (professions du soin, entreprises dites « solidaires », managers relous, ou encore syndicats qui n’aident pas en ne lançant pas d’appels interpro… etc., etc.).

Point de fatalité ! Pour soutenir, et pour éviter que ce soient toujours les mêmes secteurs à gros potentiel de blocage qui fassent l’effort en encaissant des pertes de salaires (la fameuse « grève par procuration »), il est possible de donner à diverses caisses de grève. Utilisons les ressources du système pour le faire plier !

N’hésitez pas à nous faire passer les divers liens vers des cagnottes (fiables) en ligne ou les endroits physiques où les personnes solidaires peuvent venir soutenir les secteurs en première ligne.

Les cagnottes en ligne ne sont qu’une part émergée de la solidarité : on peut se lever tôt et par exemple aider à bloquer un dépôt de bus (où se trouvera sûrement une caisse de grève « physique » !)

Interprofessionnel :

AG interprofessionnelle de Saint-Denis : https://www.papayoux-solidarite.com/fr/collecte/caisse-des-grevistes-de-saint-denis-93

Soutien aux grévistes du 77 (organisé par le comité de grève de Vaires-sur-Marne) : https://www.lepotcommun.fr/pot/xaz09vfv

Le Stream reconductible : https://recondu.stream

Infocom CGT (cogestion avec des syndicats SUD) : https://www.infocomcgt.fr/caisse-de-solidarite-financiere/

Cheminots :

SUD Rail : https://www.lepotsolidaire.fr/pot/shwk4fae

Le Bourget : https://www.lepotcommun.fr/pot/ookjlz4m

CGT Cheminots Versailles : www.lepotsolidaire.fr/pot/ys68yqoa

CGT de Montereau : https://www.leetchi.com/c/caisse-de-solidarite-pour-les-cheminots-de-la-cgt-de-montereau

Éducation :

Vitry – grévistes du 1er et second degré : https://www.lepotsolidaire.fr/pot/bgtxl8nh

Ivry – grévistes du 1er et second degré : https://www.lepotcommun.fr/pot/mbs4pvgf

Paris – 1er degré : https://www.helloasso.com/associations/arret-images/formulaires/1/widget

Collège Roger Martin du Gard, à Épinay-sur-Seine : https://paypal.me/pools/c/8jXziOKsa2

Collège Robespierre, à Épinay-sur-Seine : https://www.papayoux-solidarite.com/fr/collecte/caisse-de-solidarite-du-college-robespierre-epinay-sur-seine

Collège Evariste Gallois, à Épinay-sur-Seine : https://www.papayoux.com/fr/cagnotte/evariste-galois-93800-grevistes-et-solidaires

Collège de Marly : https://www.leetchi.com/c/solidarite-vie-scolaire-aesh-greve-du-10-12-19

Lycée René Cassin (Gonesse) : https://www.leetchi.com/c/lycee-rene-cassin-caisse-de-greve

Cité Scolaire Maurice Ravel (Paris 20e) : https://www.lepotsolidaire.fr/pot/0xrxtlry

Caisse de grève des enseignant.e.s de Cergy : https://www.lepotsolidaire.fr/pot/1auu5zrs

SUD Éducation : https://retraites.sudeducation.org/caissedegreve/

Bloquons Blanquer : https://www.lepotcommun.fr/pot/tdnghgr1

Chaîne des Bahuts et des Écoles : https://www.lepotsolidaire.fr/pot/xo7rsjoh

Nettoyage :

CNT-SO Nettoyage : https://www.lepotsolidaire.fr/pot/mcvvrkn0

Hôtel IBIS Batignolles (CGT-HPE) : https://www.lepotsolidaire.fr/pot/0oz7r5n8

Radio France :

RATP

Sur les blocages physiques de dépôt tous les matins !

Dépôt RATP de Pantin (Flandre) : https://www.lepotsolidaire.fr/pot/7rv6p4j2

Dépôt RATP de Paris 20e (Lagny) : https://www.lepotsolidaire.fr/pot/mvw5kwml

Santé

Urgences hôpital Cochin : https://www.leetchi.com/c/soutien-urgences-cochin

Culture

Grévistes de la BnF : https://www.leetchi.com/c/caisse-de-soutien-bnf

Grévistes de la Bpi (Centre Pompidou) : https://www.helloasso.com/associations/collectif%20352%2055/collectes/caisse-de-solidarite-de-la-bpi-centre-pompidou-en-lutte

Crous

Agent.es du Crous de Cachan en grève : https://www.papayoux.com/fr/cagnotte/caisse-cachan-en-lutte

Ministère de l’économie

Les agent.es grévistes de la DGCCRF : https://www.lepotsolidaire.fr/pot/xxaf2515

NB : il vous appartient de vérifier la crédibilité et l’actualité d’une caisse, même si les risques sont limités…

