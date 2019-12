Question simple: Où en est-on depuis 133 ans que cette chanson a été écrite ? Question subsidiaire: Pourquoi, comme d’habitude, se sent-on si proche de ces paroles et a t’on le sentiment que cette chanson est d’une actualité brûlante ?.. Serait-ce par hasard parce que rien en fait n’a changé en profondeur, que tout changement n’est que cosmétique et un aménagement après un autre de la merdasse étatico-capitaliste ?

Nous avons trouvé deux interprétations audio/vidéo de cette chanson de Sébastien Faure que nous vous mettons sous le texte, elles en valent la peine… Note toutefois: dans la seconde vidéo, Les 4 barbus ne chantent pas les deux derniers couplets sans doute pour respecter une durée impartie sur vinyle.

A écouter et diffuser sans modération histoire de remettre un bon coup de motivation à ceux qui auraient tendance à baisser les bras !

Vive la Commune ! Vive la Société des Sociétés !

~ Résistance 71 ~

La révolte (chanson)

Sébastien Faure

1886

Nous sommes les persécutés

De tous les temps et de toutes les races

Toujours nous fûmes exploités

Par les tyrans et les rapaces

Mais nous ne voulons plus fléchir

Sous le joug qui courba nos pères

Car nous voulons nous affranchir

De ceux qui causent nos misères

Refrain :

Église, Parlement, Capitalisme, État, Magistrature

Patrons et Gouvernants, libérons nous de cette pourriture

Pressant est notre appel, donnons l’assaut au monde autoritaire

Et d’un cœur fraternel nous réaliserons l’idéal libertaire

Ouvrier ou bien paysan

Travailleur de la terre ou de l’usine

Nous sommes dès nos jeunes ans

Réduits aux labeurs qui nous minent

D’un bout du monde à l’autre bout

C’est nous qui créons l’abondance

C’est nous tous qui produisons tout

Et nous vivons dans l’indigence

(Refrain)

L’État nous écrase d’impôts

Il faut payer ses juges, sa flicaille

Et si nous protestons trop haut

Au nom de l’ordre on nous mitraille

Les maîtres ont changés cent fois

C’est le jeu de la politique

Quels que soient ceux qui font les lois

C’est bien toujours la même clique

(Refrain)

Pour défendre les intérêts

Des flibustiers de la grande industrie

On nous ordonne d’être prêts

À mourir pour notre patrie

Nous ne possédons rien de rien

Nous avons horreur de la guerre

Voleurs, défendez votre bien

Ce n’est pas à nous de le faire

(Refrain)

Déshérités, soyons amis

Mettons un terme à nos tristes disputes

Debout! ne soyons plus soumis

Organisons la Grande Lutte

Tournons le dos aux endormeurs

Qui bercent la misère humaine

Clouons le bec aux imposteurs

Qui sèment entre nous la haine

(Refrain)

Partout sévit l’Autorité

Des gouvernants l’Internationale

Jugule notre liberté

Dont le souffle n’est plus qu’un râle

L’heure a sonné de réagir

En tous lieux la Révolte gronde

Compagnons, sachons nous unir

Contre tous les Maîtres du Monde

(Refrain)

