L’organisation anarchiste de Proudhon à nos jours (Alexandre Skirda en PDF)

2 décembre 2019

Très belle compilation et analyse de l’organisation anarchiste au gré de l’histoire depuis les années 1840 mise en page par Jo de JBL1960.

De Proudhon à mai 68 en passant par la Commune, la révolution russe de 1905 et 1917, le makhnovisme dont il est un spécialiste, l’Espagne 36, Alexandre Skirda, historien français anarchiste d’origine ukrainienne nous fait revivre les grands moments historiques où la société humaine s’est organisée contre l’État avec plus ou moins de succès, plus ou moins aussi de trahison. L’annexe de fin de texte fait une grande part à ce que fut « la Plateforme » (1927), directement issue du makhnovisme ukrainien.

Cet écrit donne une idée de ce qui a été fait, de ce qui peut être repris et de ce qui doit être abandonné, il est une fenêtre ouverte sur l’expérience de l’organisation anarchiste sur une période de près de 150 ans, ses succès et ses échecs.

A lire et diffuser pour mieux comprendre le fond de l’affaire à laquelle nous faisons face.

Version PDF:

Alexandre_Skirda_Organisation_anarchiste_de_Proudhon_a_nos_jours

Lectures complémentaires vitales:

Comprendre et transformer sa réalité, le texte:

Paulo Freire, « La pédagogie des opprimés »

+

4 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir:

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être

Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Manifeste pour la Société des Sociétés

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie

