Paris Place de la République du 2 au 6 décembre 2019: Village Pacifique des pompiers de France en grève… Solidarité !

Résistance 71

29 novembre 2019

Info reçue via courriel par un pompier gréviste

Depuis 5 mois, de gronde en grèves, les pompiers de France sont dans les rues.

A partir de lundi 2 décembre jusqu’au vendredi 6, les pompiers de France et de Navarre vont installer un « village pacifique » de protestation sur la place de la république à Paris. Beaucoup de pompiers de province vont « monter » ou « descendre » à Paris pour l’occasion et se relayer au village et être au contact de la population.

Quand les pompiers en colère sont dans la rue, y a l’feu au lac !…

Solidarité – Union – Persévérance – Réflexion – Action

Ensemble devenons S.U.P.R.A conscients !

Share this: Twitter

Facebook

Sur le même thème