Gilets Jaunes… 4 textes modernes pour mieux comprendre notre réalité et radicalement en changer…

Résistance 71

2 novembre 2019

4 textes modernes pour mieux comprendre et agir sur notre réalité:

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être

Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Manifeste pour la Société des Sociétés (Résistance 71)

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie (Résistance 71)

Ces textes d’analyse radicale (allant à la racine profonde des choses et de toute l’affaire politico-économique de la société humaine) transcendent toutes les guéguerres de clochers et antagonismes induites et entretenues par cette misère de la philosophie inhérente à la société de la dictature marchande, pour qui la division sur toute ligne possible est une condition sine qua non de sa survie.

Ces textes se placent résolument, par leurs conclusions d’analyse et indépendamment du cheminement de pensée emprunté, sur la voie de l’harmonie dans la complémentarité et cette convergence vers une réalité objective qu’il nous incombe à toutes et tous d’intégrer pour que nous mettions en place la société organique de notre être véritable, c’est à dire finalement de devenir ce que nous sommes, réellement par-delà tous les antagonismes des conflits de la fatuité et ineptie marchandes contre-natures.

Pour ce faire, à bas l’État, à bas la marchandise, à bas l’argent, à bas le salariat !

Vive l’être générique triomphant de l’avoir pathologique et mortifère dans la communion des associations de communes libres !

A lire, relire et diffuser sans aucune modération !

