Sortir de la Matrix: L’empathie est le chemin de la libération (Dean Henderson)

La clef: A pour Amour et Anarchie

Aimez les gens détestez le système

Dean Henderson

22 septembre 2019

La clef pour sortir du carcan de la matrix est l’attitude. Chaque jour, nous sommes bombardés de messages pas si subtils ni subliminaux que cela en provenance de ceux qui nous “programment”. Ils veulent que vous haïssiez les gens et la planète à commencer par vous même.

Vous sentez mauvais, donc vous avez besoin de ce déodorant ; vos dents ne sont pas assez blanches, vous avez donc besoin de notre dentifrice ; vous êtes trop gros, vous avez besoin de notre régime spécial, etc, etc…

Chaque “programme” de votre TV dégrade votre humanité en vous disant de baiser vos voisins et vos amis, de les enfoncer et de leur marcher dessus. Le message pas très subtil de toute cette fange est: “soyez un bon capitaliste”.

La plupart des infos de vos JT et canards locaux sont au sujet de pauvres gens commettant des crimes haineux. Les criminels en col blanc comme tous ces parasites de la finance qui possèdent Wall Street et leurs turpitudes (NdT: et le CAC40 en France), n’ont pas tant d’audience. Pourquoi ? Parce que ces criminels possèdent le système, incluant les chaînes de TV que vous regardez.

Si les riches peuvent vous maintenir focalisés sur tous ces pauvres bandits de la picole et la mère octogénaire, ils peuvent continuer à pomper sans relâche dans l’abîme financier du gouvernement et voler des milliards par le truchement du délit d’initié que personne ne remarque sur les marchés internationaux. Le message du disque rayé qu’ils essaient de nous imprégner depuis le berceau de notre esclavage est essentiellement “vous êtes dégénéré(e) de manière inhérente (le “pêché originel”?…), mais le système en place est parfait. Vous êtes un tâcheron, mais la matrix n’a pas de défaut. Détestez-vous, haïssez les autres et adorez le système et l’oligarchie qui le possède.”

Une fois que vous commencez à percevoir que le système est en fait fondé sur l’exploitation, la triche et le mensonge, vous pouvez faire une ou deux choses. Vous pouvez choisir d’endorser ce système et devenir corrompu en travaillant pour développer toujours plus avant les objectifs d’une de ces entreprises de la malfaisance mondialisée, investir pour votre retraite dans leur maudite bourse et espérer implicitement que la matrix devienne toujours plus sinistre, plus puissante afin de vous faire profiter davantage.

Ou alors, vous verrez cette monstruosité pour ce qu’elle est et vous embrasserez votre humanité. Si vous le faites, il n’y a vraiment qu’un seul choix. Vous devez prendre vos distances avec ce système au moyen de la non-participation et entrer en guerre contre la matrix à tous les niveaux possibles.

Les deux moyens les plus efficaces de mener cette bataille est de ménager votre propre sueur sous la forme de travail à bon marché pour vos exploiteurs et de fermer votre carnet de chèque (et carte de crédit) à leurs grands magasins.

Le vieil adage qui dit: “Vivez simplement pour que les autres puissent simplement vivre” est bien vrai. Votre travail à bon marché et vos dépenses ne servent qu’à renforcer la matrix. Je ne vais pas [dans ce livre] chroniquer plus avant les maux et malfaisances de la matrix. Toutes les preuves dont vous avez besoin pour comprendre que ce monde est dirigé par un groupe s’appelant lui-même les “illuminati”, profitant de la mort, de la destruction, de la dette, sont documentés dans mes autres livres.

Ma tache ici n’est pas de vous convaincre que le système est pourri jusqu’à la moelle ou que vous devriez pratiquer la non-participation comme moyen à la fois de vous émanciper, mais aussi d’émanciper le reste de la planète de ces ordures.

Ma tache est de vous montrer en termes simples et pratiques, comment le faire. Ce livre est pour vous qui êtes déjà éveillés et savent ce qui est évident pour tout être vivant conscient qui a été le témoin des atrocités de l’oligarchie.

Avant d’agir pour s’échapper de la matrix, on doit devenir un guerrier dans cette bataille contre elle. A ce moment on réalise que pour sortir du système, on doit avoir le plus possible une vision du monde qui voit ce système comme étant votre, notre ennemi.

Si vous adorez le système ou même si vous le percevez comme une alternative valide (NdT: comme le rendre plus “vertueux” de l’intérieur, le “réformer”…), vous commencerez alors à perdre votre humanité. Vous deviendrez cynique envers les motivations de vos pairs et de la nature. Paradoxalement, si nous aimons la nature, l’humanité, nous devons haïr le système de tout notre cœur de toutes nos forces. Nous devons lui déclarer la guerre sous toutes les facettes de notre vie.

Ce paradoxe a ses récompenses, qui je le pense peuvent être vues d’un point de vue spirituel que j’appellerai “le kharma instantané” ou un aspect scientifique connu comme la formule “toute action produit une réaction égale”. Ainsi ceci est la même chose. Ainsi, même si “déclarer la guerre au système” peut paraître quelque chose d’ardu et un chemin difficile, vous trouverez en fait que la vie est bien plus facile une fois embarqué sur cette route.

La libération s’obtient par voie d’empathie pour toute forme de vie. Combattre les avancées de la matrix devient un jeu. Et c’est un jeu très marrant.

Votre cœur devient de nouveau léger. Le stress diminue. Le temps bouge plus lentement au rythme de la nature au lieu de la vitesse (perception de la vitesse) générée par la matrix qui est faite pour nous désorienter, nous rendre confus, nous perturber et nous refuser la connaissance de qui nous sommes réellement et de pourquoi nous sommes ici.

Ceci ne veut pas dire que la transition ne sera pas difficile. La matrix est ainsi faite que chaque citoyen qu’elle contrôle possède un badge de police de la pensée. Une fois que vous vous embarquez sur le chemin de la libération, vous rencontrerez famille, amis, voisins, qui tenteront de vous fliquer de retour dans la toile. Ils ne veulent pas que vous quittiez le système alors ils essaieront constamment de vous trainer de nouveau dans le marécage de la misère dans lequel ils résident. Leur propre désenchantement et malheur seront la base par laquelle ils essaieront de vous ostraciser, de se moquer de vous et de vous isoler. Ils sont les mécanismes de flicage sur lesquels la matrix se repose pour vous maintenir en prison. Vous devrez alors être ferme, résolu(e), courageu(se)x et fort(e).

Une fois le ridicule enduré et que vous ayez bougé en toute sécurité vers un terrain hors d’atteinte, vus pourrez alors vous retourner vers la fange et aider vos amis et votre famille à s’échapper également.

Vous devez aussi comprendre que la plupart ne le feront jamais. Les créatures du confort les ont emprisonnés dans une illusion de bonheur. Beaucoup essaient toujours d’obtenir [en vain] le consentement de leurs familles, de leurs amis, de leurs voisins ou de leurs concitoyens.

Mais d’autres vont saisir votre main et sortir. Il y en a eu beaucoup dans ma vie. Ceci est très gratifiant et réaffirme le chemin de la libération.

Il y aura des moments de solitude sur ce chemin peu emprunté. La vaste majorité des gens ne le “comprendront” jamais vraiment. Ceci doit être accepté comme étant le prix de la liberté. C’est un prix qui vaut la peine d’être payé.

Alors que vous vous enfoncez plus avant sur le chemin de la libération de la matrix, vous rencontrerez un nombre croissant d’autres personnes allant dans la même direction. Certains de ces esprits communs deviendront vos meilleurs amis.

= = =

