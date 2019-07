Gilets Jaunes.. 36ème round…

Gilets Jaunes !

Il y a maintenant plus de huit mois de lutte écoulés qui nous montrent on ne peut plus clairement qu’il n’y a pas de solutions au sein du système, qu’il n’y en a en fait jamais eu et qu’il ne saurait y en avoir !

Ceci se doit de devenir une évidence incontournable pour toutes et tous, membres de notre lutte organique pour une société enfin libre.

Ainsi, toute négociation avec l’État et les représentants de l’oligarchie est non seulement futile mais contre-productive. Ignorons-les !

Solidarité – Union – Persévérance – Réflexion – Action

Devenons S.U.P.R.A Gilets Jaunes !

Reprenons le pouvoir par les Assemblées Populaires et ainsi:

Boycottons les institutions

Boycottons l’élection et l’impôt absorbant l’intérêt de la dette odieuse

Boycottons les entreprises du CAC40 et des transnationales criminelles

Achetons et promouvons les produits locaux

Réaménageons nos campagnes et nos communautés agricoles

Rassemblons-nous en comités populaires de voisinage, de travail…

Restons incontrôlables et imprévisibles !

Tout le Pouvoir aux Ronds-Points !

Pour une société émancipée et donc libre !

Groupe Gilets Jaunes de _______________



Vive la Commune !

Aussi…

Six textes fondamentaux pour nous aider à y parvenir, ensemble, à lire, relire et diffuser sans aucune modération:

